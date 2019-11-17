مقتل 3 سوريين بغارات روسية على تجمع للنازحين في إدلب

قتل ثلاثة مدنيين سوريين في غارات جوية روسية صباح اليوم الأحد على تجمع للنازحين بأطراف بلدة سراقب الشمالية في محافظة إدلب.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

وأضاف المرصد أن الطائرات الروسية شنَّت -أيضًا- غارات على الفطيرة وأطراف أرينبة بريف إدلب الجنوبي، مشيرًا إلى أن الطيران المروحي ألقى براميل متفجرة على كفرنبل وبسقلا جنوب مدينة إدلب.

وأفاد المرصد السوري بأن 12 آلية عسكرية تابعة للقوات الروسية توجهت اليوم الأحد من منطقة منبج شمال شرق حلب، إلى ريف مدينة عين العرب (كوباني).

ولم ترد أي أنباء حتى اللحظة عن ما إذا كانت الآليات تلك ستتوجه إلى قاعدة صرين التي باتت قاعدة روسية، أم أنها ستسلك أوتستراد الـ m4.

وكانت القوات الروسية انتشرت في قاعدة مطار صرين بريف مدينة عين العرب بعد استكمال انسحاب القوات الأمريكية منها بشكل كامل.

اشتباكات عنيفة شمال اللاذقية

وفي السياق، تدور اشتباكات عنيفة على محاور كبانة بجبل الأكراد شمال اللاذقية، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها، والفصائل المسلحة، تترافق مع قصف بري متبادل بشكل مكثف، بالإضافة لقصف جوي.

وكان عدد القتلى بلغ منذ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة “خفض التصعيد” في الـ 30 من نيسان/ أبريل الماضي وحتى اليوم الأحد الـ 17 من نوفمبر إلى 4506 أشخاص، بينهم 1155 مدنيًّا و289 طفلًا و206 نساء.