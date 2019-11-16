وفاة متظاهر عراقي أُصيب خلال فض اعتصام في البصرة

توفي متظاهر عراقي اليوم السبت، متأثرًا بجراح أصيب بها خلال فض قوات الأمن اعتصامًا احتجاجيًا، قبل نحو أسبوع، وسط مدينة البصرة جنوب البلاد، حسب مصدر طبي.

وقال المصدر، الذي يعمل في دائرة صحة البصرة، مفضلًا عدم الكشف عن اسمه، إن ”متظاهرًا توفي اليوم بعد تعرضه لإصابات شديدة خلال فض اعتصام للمحتجين وسط البصرة قبل أكثر من أسبوع“.

وقتل 7 محتجين على الأقل، وأصيب عشرات آخرون خلال فض قوات الأمن اعتصام متظاهرين أمام مبنى الحكومة المحلية وسط البصرة، في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام.