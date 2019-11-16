عاهل الأردن يزور الغمر بعد استعادتها من إسرائيل‎

المصدر: ا ف ب

زار عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني اليوم السبت، منطقة الغمر جنوب غرب المملكة، بعد نحو أسبوع على انتهاء حق إسرائيل بالتصرف بها بموجب ملحق خاص في اتفاق السلام.

وتقع الغمر في وادي عربة جنوب البحر الميت ضمن محافظة العقبة، وانتهى الأحد الماضي العمل بملحق خاص في منطقة الغمر، وآخر خاص بمنطقة الباقورة، ضمن اتفاق السلام الموقع بين إسرائيل والأردن عام 1994.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) أن ”الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، زار اليوم السبت منطقة الغمر في وادي عربة“.

وكان في استقبال الملك رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وعدد من كبار الضباط.

وكان الملك قد زار الإثنين منطقة الباقورة الواقعة شرق نقطة التقاء نهري الأردن واليرموك في محافظة إربد، غداة انتهاء حق إسرائيل بالتصرف بها بموجب ملحق خاص في اتفاق السلام.

وأعلن العاهل الأردني الأحد، فرض سيادة الأردن الكاملة على أراضي الباقورة والغمر، التي استغلتها إسرائيل وكان لها حق التصرف بها لمدة 25 عامًا، بموجب ملحقين خاصين بهما في معاهدة السلام.

وبحسب الاتفاق يتجدد الملحقان تلقائيًا في حال لم تبلغ الحكومة الأردنية إسرائيل برغبتها في استعادة هذه الأراضي قبل عام من انتهاء المدة، وهو ما فعلته المملكة، وقرّر الملك عبد الله العام الماضي عدم تجديد الملحقين الخاصين بأراضي الباقورة والغمر