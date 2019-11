ارتفاع قتلى احتجاجات إيران إلى 3 أشخاص (فيديو)

View this post on Instagram

إيران تشتعل لليوم الثاني على خلفية رفع أسعار البنزين.. ارتفاع قتلى الاحتجاجات إلى 3.. والمحتجون يردون بحرق صور المرشد الإيراني علي خامنئي ودوائرة حكومية عدة منها أقسام للشرطة وبعض البنوك المصرفية #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #ايران #طهران #شيراز #iran #ايران_تنتفض #iranprotest #اسلامشهر #اعتداء #مظاهرة #تخريب #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #news #trend #video