ارتفاع قتلى احتجاجات إيران إلى 3 أشخاص (فيديو)

لقي متظاهران اثنان مصرعهما، اليوم السبت، خلال فض قوات الأمن احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة على خلفية زيادة أسعار البنزين، ليرتفع عدد قتلى الاحتجاجات التي انطلقت أمس إلى ثلاثة متظاهرين.

وذكرت قناة ”در“ التابعة للمعارضة الإيرانية أن ”متظاهرًا في مدينة زينبية التابعة لمحافظة أصفهان وسط إيران لقي مصرعه برصاص قوات الأمن الحي“.

وبثت القناة فيديو يظهر محتجين وهم يجتمعون قرب المتظاهر وهم ينادون ”لقد قتلوه“.

وذكر شاهد عيان، السبت، أن متظاهرًا من أهالي مدينة ”بهبهان“ التابعة لمحافظة خوزستان ذات الغالبية العربية جنوب إيران لقي مصرعه.

وقال الشاهد لهيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“ باللغة الفارسية: إن أحد المحتجين لقي مصرعه في مدينة بهبهان، لافتًا إلى أن المستشفيات والمراكز الصحية في المدينة في حالة تأهب.

واعترفت السلطات المحلية في مدينة ”سيرجان“ التابعة لمحافظة كرمان جنوب إيران بمقتل متظاهر الليلة الماضية خلال مشاركته باحتجاجات شعبية.