العراق .. إغلاق منفذي الشلامجة والشيب مع إيران أمام المسافرين

أعلنت السُلطات العراقية، اليوم السبت، إيقاف حركة المسافرين مع إيران عبر منفذي الشلامجة في محافظة البصرة، والشيب في محافظة ميسان.

وقالت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، في بيان صحافي، إن المنفذين يعملان بصورة طبيعية أمام حركة التبادل التجاري فقط، لكن تم توقف حركة المسافرين.

وأضافت أن ”ذلك جاء بناءً على طلب الجانب الإيراني؛ بسبب الاحتجاجات الموجودة في إيران“.

وذكرت وسائل إعلام محلية عراقية، في وقت سابق، اليوم السبت، أن منفذ الشلامجة الحدودي بين العراق وإيران، أغلق بشكل نهائي؛ بسبب التظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها إيران.

وتجددت الاحتجاجات في العديد من المدن الإيرانية، صباح اليوم السبت؛ بسبب القرار المفاجئ الذي اتخذته الحكومة الإيرانية برفع أسعار الوقود.