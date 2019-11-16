الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صواريخ من قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه صاروخين أطلقا من قطاع غزة، فيما دوت صفارات الإنذار في عدد من مدن غلاف القطاع، في اليوم الثالث من اتفاق التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه ”رصد إطلاق صاروخين باتجاه بئر السبع، وإن القبة الحديدية اعترضت الصاروخين“.

وقال القناة الـ13 الإسرائيلية، إن صفارات الإنذار دوت في مدينة بئر السبع، كما أصيب ثلاثة إسرائيليين بالهلع جراء إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وهذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، فيما رد الجيش الإسرائيلي فجر أمس على إطلاق الصواريخ بشن غارات مكثفة على مواقع للجهاد الإسلامي.