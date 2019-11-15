طرد محمود الزهار من بيت عزاء في غزة

أفادت تقارير إخبارية بأن مواطنين فلسطينيين طردوا عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار من بيت عزاء القيادي في ”سرايا القدس“ بهاء أبوالعطا، الذي اغتالته إسرائيل فجر الثلاثاء الماضي.

ويأتي طرد القيادي في حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة؛ احتجاجًا على وقوف الحركة على الحياد خلال التصعيد الأخير في القطاع، حيث استهدفت إسرائيل مواقع وكوادر من حركة الجهاد الإسلامي.

وبحسب وسائل إعلام محلية، ”هاجم المتواجدون في بيت العزاء وعدد من أهالي حي الشجاعية الزهار وطردوه من المكان، قبل أن يطلق مرافقوه النار في الهواء؛ لمنع المحتجين من الاقتراب منه“.

ومزق المحتجون لافتات لحركة حماس كانت موجودة في بيت العزاء، كما رددوا هتافات مناوئة للحركة؛ بسبب عدم مشاركتها في جولة التصعيد الأخيرة التي استمرت منذ الثلاثاء وحتى الخميس الماضي.

وواصل مواطنون فلسطينيون خروجهم في مظاهرات مطالبة بالرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بعد إعلان الفصائل والاحتلال التوصل لاتفاق تهدئة برعاية مصرية، الخميس الماضي.