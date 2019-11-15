باسيل: الصفدي وافق على رئاسة الحكومة اللبنانية المقبلة‎

قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل لتلفزيون إم.تي.في الجمعة إن وزير المال السابق محمد الصفدي وافق على تولي رئاسة الحكومة المقبلة.

وأشار باسيل إلى أن ذلك مرهون بموافقة القوى السياسية الأساسية المشاركة في الحكومة على اسم الصفدي، مضيفًا: ”يفترض أن تبدأ الاستشارات يوم الإثنين“.

وأضاف باسيل ”أؤكد أننا تواصلنا مع الوزير الصفدي وهو وافق على تولي رئاسة الحكومة“.

ومضى يقول: ”إذا سارت الأمور بشكل طبيعي يفترض أن تبدأ الاستشارات يوم الإثنين ليُسمى الصفدي في ختامها، وإلا سنبقى في دائرة المراوحة بانتظار الاتفاق على اسم رئيس الحكومة“.