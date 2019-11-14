صندوق النقد العربي يُموّل الاقتصاد السوداني بـ305 ملايين دولار

بدأ صندوق النقد العربي، اليوم الخميس، خطة لدعم الاقتصاد السوداني عبر تمويلات وقروض بقيمة 305 ملايين دولار، منها قروض وتسهيلات تجارية، وبناء قدرات، ومساعدات فنية.

وجاء ذلك لدى لقاء وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، بعثة صندوق النقد العربي في الخرطوم، بحسب بيان صحفي صادر عن وزارة المالية السودانية.

وقال رئيس بعثة الصندوق أحمد أبوبكر البدوي، إن برنامج التمويل للسودان سيبدأ بإطلاق قرض تعويضي (للموازنة)، بما يعادل 110 ملايين دولار خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، يتبعه قرض آخر في الربع الأول 2020 بقيمة 45 مليون دولار.

وأوضح أن خطة الصندوق تتضمن كذلك، دعم السودان بقيمة 80 مليون دولار حتى العام 2020، ”وقروض لأغراض التجارة بقيمة 70 مليون دولار“.

ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة، ضمن أزمة الحكم منذُ أن عزلت قيادة الجيش السوداني الرئيس البشير من الرئاسة في 11 من شهر أبريل/ نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ويُعاني السودان من أزمات متجددة في الخبز، والطحين، والوقود، وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية، إلى أرقام قياسية مقابل الدولار الواحد.