الخارجية الفلسطينية: صمت المجتمع الدولي عن جريمة ”أبو ملحوس“ يجعله شريكًا فيها

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، صمت المجتمع الدولي عن جريمة الاحتلال الإسرائيلي التي وقعت، اليوم الخميس، بحق عائلة ”أبو ملحوس“ في دير البلح، وسط قطاع غزة، حيث تم تدمير منزل العائلة على رؤوس ساكنيه؛ ما أدى إلى استشهاد ثمانية من نفس العائلة، بمن فيهم الأطفال والنساء، معتبرة أن هذا الصمت يجعله شريكًا فيها ومتواطئًا مع الاحتلال.

وقالت الوزارة في بيان لها: ”إن اعتراف حكومة الاحتلال بمسؤوليتها عن قتل هذه العائلة الفلسطينية وتدمير منزلها بحجة استهدافها لقيادي في حركة الجهاد الإسلامي، هو اعتراف رسمي وعلني بارتكاب هذه الجريمة الوحشية، وتحدٍ صارخ للمجتمع الدولي وقيمه، واستخفاف بالقيم والأخلاق والمبادئ الإنسانية“.

وأوضحت الوزارة، أن ”هذه الجريمة بحق العائلة الغزية وقعت على مرأى ومسمع من العالم، وفي إطار عدوان الاحتلال الغاشم والإجرامي على شعبنا في قطاع غزة، والذي راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى، وأوقع دمارًا كبيرًا في ممتلكات ومنازل المواطنين“.

وأكدت الوزارة، أن ”جرائم الاحتلال الأخيرة بحق شعبنا في قطاع غزة دليل قاطع على ضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا، وأهمية مساءلة ومحاسبة قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين والأمنيين“.

وطالبت الوزارة في بيانها، ”المنظمات الحقوقية والإنسانية والأممية المختلفة، وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا ومعاناته، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة لمعاقبة دولة الاحتلال على تصرفاتها وجرائمها“.