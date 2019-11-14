وكالة: تركيا تبدأ بإنشاء قاعدة عسكرية لها بريف رأس العين السورية

أفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الخميس، بأن قوات تركية باشرت بإنشاء قاعدة عسكرية لها في قرية الحواس بريف رأس العين الجنوبي.
وقالت الوكالة، نقلًا عن مراسلها، إن قوات تركية احتلت قرية ”العريشة“ بريف رأس العين، بعد عدوان مكثف عليها.
#عاجل || #سانا
مراسل سانا: قوات #الاحتلال_التركي تبدأ بإنشاء قاعدة عسكرية لها في قرية الحواس بريف #رأس_العين الجنوبي.
— سانا عاجل (@SanaAjel) November 14, 2019
وأفادت الوكالة بأن الجيش السوري بدأ تحركه للانتشار على الحدود مع تركيا من الجوادية إلى المالكية بريف محافظة الحسكة الشمالي الشرقي.
وبحسب ”سانا“، أحكمت قوات الجيش السوري سيطرتها على قرية ”اللويبدة غربية“ و“تل خزنة“ بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد القضاء على آخر تجمعات العناصر المسلحة فيها.