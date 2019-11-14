وكالة: تركيا تبدأ بإنشاء قاعدة عسكرية لها بريف رأس العين السورية

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أفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الخميس، بأن قوات تركية باشرت بإنشاء قاعدة عسكرية لها في قرية الحواس بريف رأس العين الجنوبي. وقالت الوكالة، نقلًا عن مراسلها، إن قوات تركية احتلت قرية ”العريشة“ بريف رأس العين، بعد عدوان مكثف عليها. #عاجل || #سانامراسل سانا: قوات #الاحتلال_التركي تبدأ بإنشاء قاعدة عسكرية لها في قرية الحواس بريف #رأس_العين…