 وكالة: تركيا تبدأ بإنشاء قاعدة عسكرية لها بريف رأس العين السورية – إرم نيوز‬‎

وكالة: تركيا تبدأ بإنشاء قاعدة عسكرية لها بريف رأس العين السورية

وكالة: تركيا تبدأ بإنشاء قاعدة عسكرية لها بريف رأس العين السورية

المصدر: إرم نيوز

أفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الخميس، بأن قوات تركية باشرت بإنشاء قاعدة عسكرية لها في قرية الحواس بريف رأس العين الجنوبي.

وقالت الوكالة، نقلًا عن مراسلها، إن قوات تركية احتلت  قرية ”العريشة“ بريف رأس العين، بعد عدوان مكثف عليها.

وأفادت الوكالة بأن الجيش السوري بدأ تحركه للانتشار على الحدود مع تركيا من الجوادية إلى المالكية بريف محافظة الحسكة الشمالي الشرقي.

وبحسب ”سانا“، أحكمت قوات الجيش السوري سيطرتها على قرية ”اللويبدة غربية“ و“تل خزنة“ بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد القضاء على آخر تجمعات العناصر المسلحة فيها.

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