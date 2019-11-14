العراق.. متظاهرو التحرير يصدون محاولة اقتحام لقوات الأمن (صور)

تحاول الحكومة العراقية فض اعتصام ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد بالقوة، وإخلاء مبنى المطعم التركي المطل على جسر الجمهورية والمنطقة الخضراء، إذ أسفرت أحدث محاولة اقتحام اليوم عن سقوط قتيلين وإصابة 35 آخرين.

ويتهم نشطاء ومحتجون الحكومة باتباع أساليب عديدة لإنهاء اعتصام ساحة التحرير، من بينها التشويش على قنوات فضائية تصنفها كمؤيدة للاحتجاجات في مسعى للحد من تأثير تغطيتها الإخبارية.

#العراق: محاولة فاشلة من قبل القوات الحكومية لاقتحام ساحة التحرير وانهاء الاعتصام أستخدمت فيها القنابل المسيلة للدموع صباح اليوم الخميس. pic.twitter.com/sDdZHigcd4 — Euro Times يورو تايمز (@Eurotimesarabia) November 14, 2019

وأضاف النشطاء أنّ الحكومة تسوّق جملة من الادعاءات بحق المتظاهرين عبر وسائل الإعلام المؤيدة، بالإضافة إلى قطع خدمة الإنترنت بشكل متواصل، بالتوازي مع محاولات مستمرة لاقتحام ساحة التحرير، مستخدمة القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي.

اقتحام ساحة التحرير

ومع اقتراب يوم الجمعة الذي يشهد زخامًا كبيرًا من حيث أعداد المشاركين بالاعتصام في ساحة التحرير، حاولت قوات الأمن العراقية، صباح اليوم اقتحام الساحة وفض الاعتصام بالقوة، وأسفرت المواجهات عن سقوط قتيلين وإصابة 35، وفق مصادر أمنية ومسعفين.

#شاهد | الآن.. القوات الأمنية تطلق رشقة من القنابل المسيلة للدموع داخل ساحة التحرير#العراق_ينتفض pic.twitter.com/zbvdUX4Rzv — Ultra Iraq (@UltraIRQ) November 14, 2019

وقالت مصادر محلية عراقية، لـ“إرم نيوز“، إن ”قوات مكافحة الشغب حاولت اقتحام ساحة التحرير فجر اليوم، مستخدمة قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل كثيف لمحاولة تفريق المعتصمين“.

محاولة أقتحام ساحة التحرير فعل خبيث يؤكد عدم جدية وصدق الطبقة السياسية الفاسدة التي تحكم العراق منذ ١٦ سنة

أرادوا فض الاعتصام داخل الساحة بالقوة مستخدمين القنابل الدخانية والرصاص الحي

هؤلاء أعتادوا على ارتكاب المجازر بحق الشعب، يجب الرد عليهم بزخم كبير في ساحات التظاهر #العراق pic.twitter.com/DSjsWw2lNx — عمر الجنابي (@omartvsd) November 14, 2019

وأضافت المصادر أنّ عناصر الأمن أجبرت على الانسحاب إلى الحواجز الأمنية في ساحة الخلاني، حيث يتجمعون هناك.

صور من تقدم مكافحة الشغب للنفق ثم تم دفعهم لساحة الخلاني pic.twitter.com/WMTZlqaivm — Bazzona (@bazzonam) November 14, 2019

إلى ذلك، قال الناشط العراقي في ساحة التحرير حسن مصطفى، لـ“إرم نيوز“، إن ”الهدف من تقدم قوات مكافحة الشغب كان واضحًا، وهو محاولة تفريق وفض الاعتصام والتظاهر بالقوة، لكن الشباب صمدوا، ولن يسمح لهم بالتقدم“.

ناشطون: قوات مكافحة الشغب تطلق الرصاص الحي قرب خيم المعتصمين في ساحة التحرير في محاولة لتفريقهم.#العراق #بغداد pic.twitter.com/hCv3QkD9Oz — IrfaaSawtak ارفع صوتك (@IrfaaSawtak) November 14, 2019

وأضاف مصطفى ”مهما استخدمت الحكومة العراقية وأجهزتها الأمنية العنف ضد المتظاهرين، سيستمرون بالصمود ولن يتراجعوا إلى حين تحقيق المطالب، وكذلك ستبقى التظاهرات والاحتجاجات سلمية، دون أي أعمال عنف من قبل المتظاهرين“.

جانب احتفال المتظاهرين في ساحة التحرير بعد التصدي لتقدم قوات الأمن العراقي التي حاولت أقتحام الساحة فجر اليوم #العراق#iraq pic.twitter.com/sZLHiSc4iX — عمر الجنابي (@omartvsd) November 14, 2019

جانب احتفال المتظاهرين في ساحة التحرير بعد التصدي لتقدم قوات الأمن العراقي التي حاولت أقتحام الساحة فجر اليوم مستخدمة الرصاص الحي وقنابل الدخان المسيل للدموع#ساحة_التحرير #العراق#iraq pic.twitter.com/aMzyUTJ1aX — عمر الجنابي (@omartvsd) November 14, 2019

التشويش على الفضائيات

ولجأت الحكومة العراقية، مؤخرًا إلى التشويش على القنوات الفضائية المؤيدة للاحتجاجات الشعبية في مسعى للحد من تأثير تغطيتها الخبرية.

تعرضت قناة ”الحرة عراق“ الأمريكية، إلى التشويش مساء أمس، وهو ما أثر على اسقبال صورتها في العراق لدى الجمهور، بحسب ناشطين وإعلاميين.

وقال صحفيون عراقيون، إن القناة تعرضت إلى التشويش خلال الساعات الماضية، من جهات غير معلومة، وتم منع القناة من بث برامجها بشكل طبيعي، دون إعلان رسمي من القناة حتى الآن.

عيب تشوش على الحرة – عراق .. يا رئيس الوزراء — صالح الحمداني (@Salehalhamadani) November 13, 2019

يأتي ذلك بعد أيام من التشويش الكبير على قناة ”DW“ الألمانية، والتي تبث البرنامج الساخر ”البشير شو“ الذي يقدمه الإعلامي أحمد البشير، إذ كان التشويش كبيرًا ومنع ظهور القناة بشكل تام.

وقال مديرالمرصد العراقي، لحقوق الإنسان مصطفى سعدون في تعليق، إن ”الحكومة العراقية تركت موقع أعماق التابع لتنظيم داعش يعمل لسنوات، وأبقت الاتصالات متوفرة في المناطق التي كان يُسيطر عليها التنظيم، لكنها تقطع الإنترنت عن شعبها وتشوش على أكثر برنامج يُتابعه الناس“.

وتعرضت قنوات دجلة الفضائية، ومكتب العربية الحدث، في العاصمة بغداد الشهر الماضي إلى الإغلاق من قبل جهات مجهولة، فيما تم إيقاف بث قناة NRT بشكل كامل، إثر تغطيتها الاحتجاجات.

ويشهد العراق تظاهرات احتجاجية واعتصامات في العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات منذ الشهر الماضي، للمطالبة بإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية، وإبعاد النفوذ الإيراني عن البلاد، فضلاً عن تغيير الطبقة السياسية الحاكمة، عبر انتخابات مبكرة وقانون جديد للاقتراع يضمن التمثيل العادل.