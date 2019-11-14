استشهاد 6 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي لمنزل جنوب غزة

استشهد 6 فلسطينيين، فجر الخميس، بعد أن قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلهم بمدينة دير البلح جنوب قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 6 شهداء و12 مصابين بجراح مختلفة وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء القصف الإسرائيلي على دير البلح.

وترتفع بذلك حصيلة الضحايا الفلسطينيين إلى 32 شهيدًا وأكثر من 102 مصاب منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، عقب استهداف القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، في وقت سابق من فجر الخميس، غارات على عدد من المواقع العسكرية التابعة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن طيران حربي من نوع f16، شن عدة غارات على موقع للمقاومة الفلسطينية شرق حي الزيتون بمدينة غزة، بالإضافة لموقع وسط مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وأضافت المصادر، أن الطيران الحربي الإسرائيلي أطلق عدة صواريخ تجاه أرض زراعية بمحيط مدرسة دار الأرقم بحي التفاح شرق غزة، وتجاه موقع عسكري تابع لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في مدينة دير البلح.

وردًا على ذلك، أطلقت الفصائل الفلسطينية عددًا من الصواريخ تجاه مستوطنات محاذية لقطاع غزة، وانطلقت صافرات الإنذار في كل من مدينة أسدود وعسقلان وسيدروت.