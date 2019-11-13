مكتب رئيس الوزراء السوداني: لا صحة لاستقالة حمدوك

نفى مكتب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، استقالة الأخير من منصبه.

وقال المستشار الصحفي لرئيس الوزراء، البراق النذير الوراق، في بيان، إن حمدوك ”يمارس مهامه بشكل طبيعي، ولا صحة لما يتردد عن استقالته“.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، خبرًا في الساعات الماضية عن استقالة حمدوك من منصبه.

وأضاف الوراق، أن ”ما يرد عبر الأخبار والصور المفبركة، لا يتعدى الشائعات المغرضة التي لا تعنينا في شيء“.

وتابع: ”هي محض محاولات خائبة وخاسرة لن تؤثر على حكومة الثورة، ولن تثنيها عن استكمال أهدافها“.

وفي 21 أغسطس/ آب الماضي، أدى حمدوك اليمين الدستورية رئيسًا للحكومة، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات.