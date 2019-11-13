”الجهاد الإسلامي“: هناك مباحثات لوقف إطلاق النار.. ووضعنا 3 شروط

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، مساء الأربعاء، وجود مباحثات للتوصل لوقف إطلاق نار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، مشيرًا إلى أن الحركة وضعت 3 شروط من أجل الموافقة على اتفاق تهدئة.

وقال النخالة في تصريحات صحفية، إن ”الشروط الثلاثة المطروحة لوقف إطلاق النار، هي وقف الاغتيالات للفلسطينيين، ووقف إطلاق النار على المدنيين في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة، وأن تلتزم إسرائيل باتفاقات التهدئة بالقاهرة بشأن رفع الحصار عن القطاع“.

وأضاف: ”وضعنا مسودة على وقف إطلاق النار وأتوقع أن نتلقى الرد الليلة، وفي حال وافقت إسرائيل على شروط وقف إطلاق النار، يمكن التواصل مع مصر“.

وتابع أن ”الوضع مفتوح على جميع الاحتمالات، ويمكن أن تكون حرب طويلة الأمد وهذا الأمر منوط بموقف الاحتلال“.

وأشار إلى أنه ”يوجد تفاهمات قديمة على إسرائيل الالتزام بها لوقف إطلاق النار، وإذا خرقت إسرائيل أي بند باتفاق قادم سنرد فورًا“.

وقال النخالة: ”تلقيت دعوة من القاهرة بعد قصف تل أبيب بساعتين، ولم يكن لدي الرغبة بالذهاب للقاهرة ولدينا إمكانيات للقتال وقيادة حرب طويلة“.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت في وقت سابق، أن مباحثات حاسمة تجري لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، مشيرة إلى أن هذه المباحثات قد تفضي لتهدئة، لكنها في الوقت نفسه قد تزيد من وتيرة التصعيد حال فشلها.

وأفادت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، بأن ”هناك جهودًا من الوسطاء لوقف إطلاق نار الليلة، ويمكن أن تنجح، وإن فشلت فإن القتال سيشتد أكثر“.