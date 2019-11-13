شاهد.. أول مقطع فيديو لعملية اختطاف اللواء ياسر عبدالجبار في العراق

نشر مدونون وناشطون عراقيون، يوم الأربعاء، فيديو يوثق لحظة اختطاف مدير عام المعهد العالي في وزارة الداخلية العراقية اللواء ياسر عبدالجبار، في العاصمة العراقية بغداد، قبل ثلاثة أيام.

وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ“إرم نيوز“، إن “ اللواء ياسر عبدالجبار، تم اختطافه من قبل مجموعة مسلحة، لم يتم تحديدها حتى الساعة، والعمل التحقيقي مستمر، طيلة الأيام الماضية، خصوصًا أن عملية الاختطاف شملت أفراد حمايته وعجلته الشخصية“.

وبينت المصادر أن ”عملية الاختطاف تمت في منطقة الجادرية، وسط العاصمة بغداد، وهي من أكثر المناطق استقرارًا لوجود عدد من المسؤولين السياسيين والأمنيين فيها“.

وأضافت أن ”الشارع الذي تمت فيه عملية اختطاف اللواء ياسر عبدالجبار وحمايته، تتواجد فيه كثير من مقرات الميليشيات المسلحة، الموالية والمدعومة من إيران، أبرزها منظمة بدر، حركة عصائب أهل الحق، كتائب سيد الشهداء، وغيرها“.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد، منذ انطلاق تظاهرات أكتوبر الماضي، عمليات خطف واعتقال عدد من الناشطين والإعلاميين والمواطنين، وأغلبهم مازال مصيره مجهولًا حتى اللحظة، وسط صمت السلطات الأمنية حيال ذلك.