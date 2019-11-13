غضب فلسطيني من استضافة قناة الجزيرة الناطق باسم الجيش الإسرائيلي

استنكر نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهور الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مجددًا على شاشة قناة ”الجزيرة“ القطرية، معتبرين أن القناة مصممة على فتح نافذة للاحتلال لتبرير عدوانه على غزة.

وظهر أدرعي على شاشة ”الجزيرة“ مساء الأربعاء، مبررًا التصعيد الإسرائيلي في غزة، الذي راح ضحيته 23 فلسطينيًا، بينهم سيدة وطفل.

إزاء ذلك، قالت الصحفية نهى أبوعمرو، عبر صفحتها على فيسبوك: ”من جديد قناة (الملاعين الخنزيرة) تتيح للاحتلال الظهور على شاشتها وتبرير إجرامه بحقنا وبحق أطفالنا، أمام العالم والوطن العربي بشكل خاص“.

ودعت الصحفية أبوعمرو إلى ”إغلاق مكاتب القناة في قطاع غزة“، مشيرة إلى أن ”ما يمنع ذلك هو المصالح بين حركة حماس التي تسيطر على غزة وقطر، التي تدفع ملايين الدولارات لصالح الحركة في غزة“.

من جديد قناة الملاعين الخنزيرة تتيح للاحتلال الظهور على شاشتها وتبرير اجرامه بحقنا وبحق أطفالنا أمام العالم والوطن… تم النشر بواسطة ‏‎Noha Abo Amro‎‏ في الأربعاء، ١٣ نوفمبر ٢٠١٩

بدوره قال الصحفي والناشط فادي الشيخ يوسف، إن ”قناة الجزيرة تستضيف المتحدث باسم جيش الاحتلال، ليوجه خطاب كراهية باللغة العربية ويبرر العمل الإجرامي على غزة“.

قناة الجزيرة تستضيف المتحدث باسم جيش الإحتلال، ليوجه خطاب كراهية باللغة العربية ويبرر العمل الإجرامي على #غزة تم النشر بواسطة ‏‎Fadi Alsheikh Yousef‎‏ في الأربعاء، ١٣ نوفمبر ٢٠١٩

ونشر الناشط الفلسطيني، عبدالحي عيسى، صورة للقاء أدرعي عبر شاشة ”الجزيرة“ معلقًا عليها بالقول: ”الرأي والرأي الآخر.. فسفك دمنا وجهات نظر“.

الرأي والرأي الأخر فسفك دمنا يحتمل وجهات نظر تم النشر بواسطة ‏عبدالحي عيسى‏ في الأربعاء، ١٣ نوفمبر ٢٠١٩

وكتب الناشط أشرف جمعة، عن لقاء القناة بالمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: ”الأستوديو العسكري…الجزيرة القطرية بعيون إسرائيلية“.

الأستديو العسكري…الجزيرة القطرية بعيون إسرائيلية..! تم النشر بواسطة ‏‎Ashraf Jamea‎‏ في الأربعاء، ١٣ نوفمبر ٢٠١٩

وكتب الناشط حسن جمال ساخرًا: “ أفيخاي منور شاشة الجزيرة كالعادة“.