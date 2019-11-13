بعد مهاجمتهم نتنياهو .. طرد الطيبي و“القائمة العربية“من جلسة الكنيست (فيديو)

شهدت جلسة الحكومة الإسرائيلية في ”الكنيست“، اليوم الأربعاء، طرد العضو العربي أحمد الطيبي، وأعضاء القائمة العربية المشتركة.

جاء ذلك، على خلفية مهاجمتهم رئيس الوزراء المنتيهة ولايته بنيامين نتنياهو بسبب الحملة العسكرية التي يشنها على قطاع غزة، ووصفهم تلك الحملة بجرائم الحرب.

واحتج الطيبي على أقوال نتنياهو، التي اتهم فيها النواب العرب بدعم ما اسماه ”الإرهاب“، قبل أن يأمر رئيس الجلسة، بإخراجه من القاعة برفقة أحد عناصر أمن البرلمان.

وقاطع الطيبي وعدد من النواب العرب كلمة نتنياهو، التي حاول خلالها النأي بأزمته السياسية عن قراره بتنفيذ عملية الاغتيال ثم مهاجمة الأهداف في غزة.

وقال نتنياهو: إن ”الجهاد الإسلامي مسؤول عن الهجمات ويخطئ إذا ما اعتقد أن الرشقات الصاروخية أو الإصابات بنا تُضعفنا. ويجدر بالمنظمة الفلسطينية أن تدرك ذلك قبل فوات الأوان ”.

وقال النائب العربي وليد طه، مقاطعًا نتنياهو“كفاك تحريضًا على ممثلي المجتمع العربي في الكنيست، أنت تمارس التحريض بحق المجتمع العربي بشكل دائم، لا يليق برئيس حكومة التحريض ضد النواب العرب بهذا الشكل المعيب“.