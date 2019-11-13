تأخر تشكيل الحكومة يسحب لبنان إلى الفوضى‎

تسببت موجة من الاحتجاجات الجديدة في إغلاق طرق رئيسية في أنحاء لبنان الأربعاء، بعدما أغضب الرئيس ميشال عون المتظاهرين بتصريحات حث فيها على إنهاء المظاهرات المناهضة لفساد النخبة الحاكمة.

وقال عون، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، خلال لقاء تلفزيوني: إن لبنان يواجه ”نكبة“ إذا لم يعد المحتجون إلى ديارهم، مما أشعل موجة جديدة من المظاهرات لقي خلالها أحد المحتجين حتفه بالرصاص بعد احتكاك مع جنود لبنانيين قرب بيروت.

وحادث إطلاق النار في منطقة خلدة جنوبي بيروت، هو الأول من نوعه منذ نحو أربعة أسابيع من الاحتجاجات واسعة النطاق ضد النخبة الحاكمة في لبنان، مما يزيد من التوتر في بلد يعاني من أزمة سياسية واقتصادية عميقة.

والقتيل من أنصار الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي كان خصمًا لعون خلال الحرب الأهلية. وحث جنبلاط أنصاره على التحلي بالهدوء خلال زيارة للمستشفى التي نقل إليها الرجل.

وظلت المدارس والبنوك مغلقة لليوم الثاني على التوالي، كما ظلت مغلقة لأغلب الأسابيع الأربعة منذ بدء الاحتجاجات ضد القيادات السياسية التي يعتبرها المحتجون فاسدة وغير قادرة على إنقاذ البلاد من تفشي الفقر والبطالة.

وقال مصرفي: إن كل التحويلات البنكية مجمدة في الوقت الحالي.

وقالت جويل بيتراكيان التي تشارك في احتجاج أغلق طريقًا سريعًا في وسط بيروت ”رد الفعل كان عفويًا جدًا. شعر الناس أن علينا زيادة الضغط“ ووصفت مقابلة عون بأنها ”منفرة جدًا“، مضيفًا: ”أعتقد أنهم يحاولون بكل السبل تهدئتنا لكن على العكس لن نتوقف“.

وجلس عشرات المحتجين على مرأى من الجنود والشرطة لقطع الطريق المزدحم في العادة، بينما استمر تصاعد الدخان من حطام أشعل فيه محتجون النار خلال مظاهرات الليلة الماضية بسبب تصريحات عون.

وجاء العنوان الرئيسي لصحيفة النهار اللبنانية اليوم الأربعاء ”عون يشعل الانتفاضة“.

وفي حديث تلفزيوني في وقت الذروة أشار عون إلى عدم حدوث انفراجه في المحادثات بشأن تشكيل حكومة جديدة تحل محل حكومة سعد الحريري المستقيلة. وقال إن الحريري الذي استقال في 29 أكتوبر/تشرين الأول متردد في تولي منصب رئيس الحكومة مجددًا.

وقال عون أيضًا إن حكومة التكنوقراط التي يطالب بها الكثير من المحتجين لن تكون قادرة على حكم لبنان، ويجب أن تضم عددًا من السياسيين.

وقال مخاطبًا المحتجين في حديثه ”إذا ستكملون هكذا سوف تضربون لبنان وتضربون مصالحكم. مصالحكم بتروح وبنروح معها وأنا أضعكم أمام هذا الخيار. نحن نعمل ليل نهار لنرتب الوضع وإذا بقيوا (ظلوا) مكملين في (ستحدث) نكبة وإذا توقفوا مازال هناك مجال لأن نصلح“.

ولدى انتهاء عون من كلمته أغلق محتجون عدة طرق رئيسية في أنحاء لبنان بعضها بإطارات سيارات مشتعلة. وتصاعدت حدة التوتر في بيروت بوقت متأخر الليلة الماضية. وفي منطقة الكولا قرب بيروت رشق عشرات الأشخاص الجنود ودبابة بالحجارة.

وذكر الحريري عبر حسابه على تويتر، أنه اتصل بقائد الجيش وقائد قوى الأمن الداخلي ”مشددًا على وجوب اتخاذ كافة الإجراءات التي تحمي المواطنين، وتؤمن مقتضيات السلامة للمتظاهرين“. كما اتصل الحريري بجنبلاط لتقديم التعازي.

دولارات تحت الوسادة

تفرض البنوك التجارية قيودًا صارمة على التحويلات المالية للخارج، وعلى سحب الدولار سعيًا للحيلولة دون نزوح رؤوس الأموال. ولم تعلن السلطات قيودًا بشكل رسمي على تحركات رؤوس الأموال.

وأغلقت المصارف في لبنان أبوابها مجددًا يوم الثلاثاء والأربعاء، بسبب إضراب الموظفين الذين يشعرون بمخاوف على سلامتهم من عملاء يطالبون بسحب أموالهم ومحتجين تجمعوا عند البنوك. وكانت البنوك قد أغلقت أبوابها نحو نصف أيام شهر أكتوبر تشرين الأول.

وحث عون اللبنانيين كذلك على ألا يهرعوا إلى البنوك لسحب الأموال، التي قال إنها آمنة. وقال ”أطمئن اللبنانيين ألّا يركضوا نحو المصارف، فأموالهم مضمونة وستصلهم كاملة وسنعالج هذه الأزمة“.

وقال عن نقص السيولة في الدولار: ”إن الدولارات موجودة تحت الوسادة، عندما تكون هناك حاجة باستطاعة اللبنانيين أخذ أموالهم، إن الدولار غير مفقود في لبنان إلا أنه يتم إخراجه من الودائع إلى المنازل، وهذا ما يخرب الأمور“.

وحثت الأمم المتحدة لبنان على تشكيل حكومة جديد تتسم بالكفاءة بما يمكنها من طلب المساعدات الدولية، محذرة من أن البلاد في وضع مالي واقتصادي حرج.

وتقول مصادر سياسية: إن الحريري يرغب في أن يكون رئيس وزراء لحكومة من التكنوقراط يعتقد أنها ستكون في وضع أفضل للحصول على الدعم المالي الدولي الذي تحتاج إليه البلاد بشدة.

لكن جماعة حزب الله المدججة بالسلاح وحليفتها حركة أمل تعتقدان أن الحريري يهدف في الأساس لإبعاد حزب الله عن الحكومة، حسبما أفاد مصدر مطلع على رأي الجماعتين الشيعيتين.

وتصنف الولايات المتحدة جماعة حزب الله منظمة إرهابية. وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يوم الإثنين إن المحادثات مستمرة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، وإن حزب الله يرغب في ترك المجال مفتوحًا أمام التوصل إلى اتفاق.

وقال عون وهو حليف سياسي لحزب الله: إنه ينتظر الحصول على ردود قبل الدعوة لإجراء مشاورات رسمية مع أعضاء البرلمان لاختيار رئيس الوزراء الجديد، مضيفًا أن ”حكومة تكنوقراط صرف لا يمكنها تحديد سياسة البلد، وأنا أؤيد تشكيل حكومة نصف سياسية ونصف تكنوقراط“.، مبينًا ”اجتمعت مع الحريري ووجدته مترددًا بين نعم وبين لا“.