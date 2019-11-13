إسرائيل تنفذ غارات صباحية على غزة وتتلقى 220 صاروخًا فلسطينيًا

نفذت طائرات حربية إسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء غارات عنيفة على قطاع غزة استهدفت ما زعم جيش الاحتلال أنه خلية فلسطينية قامت بإطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، بحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال.

وقال أفيخاي أدرعي إن الطائرات الإسرائيلية أغارت كذلك على منصة إطلاق صواريخ تحت أرضية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي شمال قطاع غزة.

وكشف أنه ”منذ صباح أمس وحتى الآن أطلقت نحو 220 قذيفة صاروخية من غزة باتجاه إسرائيل حيث تمكنت القبة الحديدية اعتراض العشرات منها وفق السياسة المتبعة“.

وزعم أن ”نسبة الاعتراض بلغت 90 %.نحو 60 % من مجمل القذائف التي أطلقت واجتازت إلى إسرائيل سقطت من مناطق مفتوحة.عشرات القذائف سقطت داخل غزة“.

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الهجمات الصاروخية المنطلقة من قطاع غزة، تجددت صباح الأربعاء، بعد ليلة سادها ”هدوء نسبي“.

وذكرت الهيئة أن صواريخ انطلقت من غزة، باتجاه منطقة بيت شيمش إلى الغرب من القدس، كما سقطت صواريخ في مناطق محاذية لقطاع غزة، ومنها منطقة ”كرم أبو سالم“.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن عدد الشهداء الذين سقطوا جراء الاستهدافات الإسرائيلية ارتفع إلى 12 شهيدًا منذ بداية التصعيد أمس، بعد سقوط شهيدين جديدين وسط قطاع غزة اليوم، بحسب أشرف القدرة الناطق باسم الوزارة.

واندلعت المواجهة الحالية، إثر اغتيال إسرائيل، فجر الثلاثاء، بهاء أبوالعطا، القيادي في ”سرايا القدس“ الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، في غارة شنتها على منزل، شرقي مدينة غزة.

كما أعلنت حركة ”الجهاد الإسلامي“ أن إسرائيل شنت غارة على منزل القيادي بالحركة أكرم العجوري، في العاصمة السورية دمشق، وهو ما أسفر عن استشهاد شخصين، بينهما نجله؛ وهو ما لم تعلق عليه إسرائيل حتى الآن.