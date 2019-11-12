مصر تقود جهودًا لوقف إطلاق النار في غزة

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مصر طلبت من منسق مبعوث عملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، القدوم إلى العاصمة المصرية القاهرة، لبحث وقف إطلاق النار بين حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وإسرائيل.

وبحسب صحيفة هارتس العبرية، فإن مصر استدعت بشكل عاجل ميلادينوف إلى القاهرة، لبحث التصعيد في قطاع غزة، والذي استمر منذ اغتيال القيادي في سرايا القدس بهاء أبوالعطا.

وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية، إن ”الجهاد الإسلامي لا يريد أن ينتهي الحدث بهذا الشكل، يحاول الرد بشكل أقوى أثناء الليل ليصل إلى تصعيد واسع النطاق“.

وكان الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي، مصعب البريم، قد قال إنه ”لا يمكن في الوقت الراهن الحديث عن أي وساطات للتهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي للتهدئة في قطاع غزة“، مشدداً على أن الأولوية للميدان ولرد الفصائل الفلسطينية على جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف البريم، أن ”حركته تحترم الوساطات العربية بملف التهدئة، ولكن المطلوب في الوقت الراهن رد قوي على جريمة الاحتلال الإسرائيلي بغزة“.

وتابع البريم: ”الأولوية للميدان للرد على جريمة اغتيال أبو العطا، ولشعبنا ومقاومتنا الحق بالرد على جرائم الاحتلال، والجريمة يجب أن تقابل برد رادع“.

وأسفر التصعيد المندلع في قطاع غزة من فجر أمس الثلاثاء، عن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة أكثر من 40 آخرين، فيما ردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق أكثر من 200 صاروخ على إسرائيل.