لبنان.. مقتل محتج برصاصة في الرأس قرب حاجز جنوب بيروت

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قال مصدر أمني إن مسلحًا أطلق الرصاص على أحد المحتجين وأصابه بجروح بالغة بعد محاولته إغلاق أحد الطرق في بلدة خلدة قرب العاصمة اللبنانية بيروت مساء الثلاثاء. وأضاف المصدر أن المحتج أصيب بطلقة في الرأس وأن الشرطة اعتقلت مطلق الرصاص للتحقيق معه. وفيما بعد أكدت وسائل إعلام محلية وفاة المحتج بعد تعرضه لرصاصة بالرأس قرب…