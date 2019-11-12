 لبنان.. مقتل محتج برصاصة في الرأس قرب حاجز جنوب بيروت – إرم نيوز‬‎

لبنان.. مقتل محتج برصاصة في الرأس قرب حاجز جنوب بيروت

لبنان.. مقتل محتج برصاصة في الرأس قرب حاجز جنوب بيروت

المصدر: فريق التحرير

قال مصدر أمني إن مسلحًا أطلق الرصاص على أحد المحتجين وأصابه بجروح بالغة بعد محاولته إغلاق أحد الطرق في بلدة خلدة قرب العاصمة اللبنانية بيروت مساء الثلاثاء.

وأضاف المصدر أن المحتج أصيب بطلقة في الرأس وأن الشرطة اعتقلت مطلق الرصاص للتحقيق معه.

وفيما بعد أكدت وسائل إعلام محلية وفاة المحتج بعد تعرضه لرصاصة بالرأس قرب حاجز جنوب العاصمة اللبنانية بيروت.

و قال الجيش في بيان إن جنديا لبنانيا فتح النار لتفريق محتجين كانوا يحاولون إغلاق طريق في خلدة جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت مساء الثلاثاء.

وأفاد البيان أن الجندي احتجز وأن الحادث قيد التحقيق.

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