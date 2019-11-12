إسرائيل تعلن ”الطوارئ“ بمنطقة غلاف غزة وحتى شمال تل أبيب

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الثلاثاء، حالة الطوارئ خلال الـ 48 ساعة المقبلة، في المناطق التي تبعد عن غزة حتى 80 كيلومترًا.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية)، أن قرار بينيت الذي تسلم مهامه وزيرًا للدفاع، الثلاثاء، يشمل منطقة غلاف غزة (المجاورة لقطاع غزة) وحتى شمال مدينة تل أبيب، وسط إسرائيل.

يأتي ذلك إثر التصعيد الإسرائيلي منذ فجر الثلاثاء، ضد قطاع غزة، بعد اغتيال تل أبيب، بهاء أبو العطا، القائد البارز في ”سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة ”الجهاد الإسلامي“.

وتزامنًا مع إعلان بينيت، أصابت قذيفة صاروخية أطلقت من غزة، الثلاثاء، منزلًا في مدينة سديروت جنوب إسرائيل، دون أن توقع خسائر بشرية، بحسب إعلام عبري.

وأوضحت القناة (12) الإسرائيلية الخاصة، بأن القذيفة تسبب بخسائر مادية في المنزل، دون وقوع قتلى أو إصابات.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، رصده إطلاق 190 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، منذ فجر اليوم.

وزعم الجيش، في بيان، أن منظومة ”القبة الحديدية“ اعترضت ما يزيد عن 90% من الصواريخ التي أطلقت من القطاع.

وادعى أن أكثر من 50% من الصواريخ التي تجاوزت ”القبة الحديدية“ سقطت في مناطق مفتوحة.

وأعلنت ”سرايا القدس“ الذراع العسكري لحركة ”الجهاد الإسلامي“ الفلسطينية، الثلاثاء، إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه المدن الإسرائيلية، ردًّا على اغتيال إسرائيل لأحد قادتها البارزين.

ويواصل الجيش الإسرائيلي شن غارته على مناطق متفرقة من القطاع، والتي بدأتها فجر الثلاثاء.

وتسببت هذه الغارات بمقتل 7 فلسطينيين من ضمنهم ”أبو العطا“ وزوجته (أسماء أبو العطا)، وإصابة 30 آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.