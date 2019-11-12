الحكومة العراقية تؤجل اقتراع مجالس المحافظات وتصادق على قانون الانتخابات التشريعية

قرر مجلس الوزراء في العراق، اليوم الثلاثاء، تأجيل انتخابات مجالس المحافظة، المقرر إجراؤها في شهر أبريل/نيسان المقبل، وذلك بعد إلغاء مجالس المحافظات بناءً على طلب المحتجين في الساحات والميادين.

وذكر بيان صدر عن المجلس، أنه تقرر ”تأجيل انتخابات مجالس المحافظات، إلى موعد يحدد لاحقًا، وإقرار مشروعي قانون المفوضية العليا للانتخابات، وقانون انتخابات مجلس النواب، وإحالتهما إلى مجلس النواب“.

يأتي ذلك في ظل مطالب المحتجين العراقيين بإلغاء مجالس محافظات وإجراء انتخابات مبكرة.

والشهر الماضي، صوت مجلس النواب على تجميد عمل مجالس المحافظات، وذلك ضمن سلسلة قرارات لتطويق الاحتجاجات الشعبية.

وجاءت تلك الإجراءات في ظل مساعٍ برلمانية وسياسية لتطويق الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن عراقية، منذ أسابيع.

ويرى مراقبون وسياسيون أن تلك المقترحات الإصلاحية ما زالت لا ترتقي إلى حجم الأزمة التي يعاني منها العراق، والمتمثلة بالهدر الكبير في المال العام، وسيطرة عصابات وجهات مسلحة على الموارد الرئيسية للبلاد.

ويشهد العراق منذُ مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مظاهرات واحتجاجات في بغداد والمدن الجنوبية؛ للمطالبة بإصلاح الأوضاع الاقتصادية، وتوفير فرص عمل للعاطلين، فيما تسببت تلك التظاهرات بإصابة 14 ألف شخص ومقتل أكثر من 300 آخرين؛ بسبب الصدامات مع القوات الأمنية.