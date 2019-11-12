لأول مرة.. تظاهرة أمنيّة في كربلاء دعمًا للمحتجين العراقيين

تظاهر العشرات من عناصر الأمن العراقي، اليوم الثلاثاء، في محافظة كربلاء جنوب العراق؛ دعمًا للاحتجاجات في عموم البلاد.

وهذا هو الحدث الأول من نوعه منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في العراق، مطلع الشهر الماضي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن ”العشرات من الضباط ومنتسبي الشرطة المحلية في كربلاء نظموا تظاهرة دعمًا للمحتجين“.

وأوضحت أن ”المتظاهرين من عناصر الأمن رفعوا العلم العراقي، ورددوا شعارات تؤكد أنهم متواجدون في ساحة التظاهرات والاحتجاجات من أجل حماية وحراسة المتظاهرين والمواطنين، وهم جزء من المجتمع العراقي المنادي والمطالب بالإصلاح“.

من جانبه، قال المحلل السياسي العراقي محمد التميمي: إن ”تظاهرة قوات الأمن تعطي دعمًا للاستمرار في الاحتجاج السلمي، كما تأتي من أجل زيادة الثقة بين المواطن وقوات الأمن، خصوصًا بعد اتهامها بقتل وقمع المتظاهرين“.

وأوضح التميمي لـ“إرم نيوز“ أن ”العناصر التي قتلت المتظاهرين هي قوات خاصة بوزارة الداخلية العراقية، وهي جزء من عناصر مكافحة الشغب، وليس لقوات الشرطة المحلية أو الجيش العراقي علاقة بها“.

ويشهد العراق منذ بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي تظاهرات شعبية احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية، تحولت فيما بعد إلى مطالبات بإسقاط الحكومة، أسفرت حتى الآن عن مقتل ما يقارب الـ300 شخص، وإصابة 12 ألفًا آخرين بجروح متفاوتة، وفق المفوضية العليا لحقوق الإنسان.