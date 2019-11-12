ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 7 شهداء

استشهد فلسطينيان، مساء اليوم الثلاثاء، بعد إطلاق طائرة استطلاع إسرائيلية من دون طيار صاروخًا تجاههم، في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، ليصل عدد الشهداء في القطاع اليوم إلى 7 شهداء، بعد اغتيال القيادي في سرايا القدس بهاء أبوالعطا وزوجته.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أشرف القدرة، إن اثنين من المدنيين استشهدا في قصف إسرائيلي شمال القطاع.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن 3 شهداء وصلوا للمستشفى الإندونيسي شمال القطاع، في حادثين منفصلين، مشيرة إلى أن نحو 30 فلسطينيًا أصيبوا بجراح مختلفة، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.

من جانبه، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: إن ”طائرة عسكرية أغارت على عنصريْن تابعين لحركة الجهاد الإسلامي شمال قطاع غزة، كانا يستعدان لإطلاق قذائف صاروخية“.

وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أنه منذ ساعات الصباح تم رصد إطلاق 190 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، حيث اعترضت منظومة القبة الحديدية عشرات منها.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني إنه تم رصد أكثر من 20 غارة جوية و10 اعتداءات قصف بالمدفعية، استهدفت أراضي زراعية ومزارع خضروات ودواجن للمواطنين، ومنزلًا واستراحة بحرية، ومواقع تابعة للمقاومة في مختلف مناطق قطاع غزة.