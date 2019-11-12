إسرائيل تشن غارات على مواقع لحركة ”الجهاد“ في غزة

قال الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، إنه شن غارات على عدد من الأهداف التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة؛ ردًا على إطلاقها صواريخ على مناطق إسرائيلية.

وذكر الجيش أن من بين الأهداف التي جرى استهدافها، ”مجمع تدريبات وأنفاق لتخزين وإنتاج وسائل قتالية“.

وأضاف أن القصف استهدف ”مواقع تحت أرضية (أنفاق) رئيسية خصصت لها حركة الجهاد موارد هائلة ووقتًا طويلًا لإقامتها“.

وحذر الجيش، من أنه ”ينظر بخطورة بالغة إلى إطلاق القذائف الصاروخية باتجاه الأراضي الإسرائيلية“.

وفجر الثلاثاء، اغتال الجيش الإسرائيلي ”بهاء أبو العطا“، القيادي بسرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، بغارة استهدفت منزلًا شرقي مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاده وزوجته.

وردًا على عملية الاغتيال، أعلنت سرايا القدس إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه المدن الإسرائيلية، الأمر الذي ردّت عليه إسرائيل بغارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه رصد إطلاق نحو ”150 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، فيما تمكّنت منظومة القبة الحديدية من اعتراض حوالي 60 منها“.