شهود في غزة يروون لـ“إرم نيوز“ اللحظات الأولى لاغتيال بهاء أبو العطا (فيديو إرم)

رصدت كاميرا ”إرم نيوز“ روايات شهود عيان لتفاصيل اللحظات الأولى لاغتيال بهاء أبو العطا، القيادي في ”سرايا القدس“ الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، بعد استهداف منزله في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، صباح اليوم الثلاثاء.

وبحسب شهود العيان، فإنّ طائرات الاستطلاع الإسرائيلية كانت تحلق بشكل مكثف في سماء منطقة حي الشجاعية، مع اقتراب ساعات الفجر، قبل أن يدوي انفجار ضخم في المنطقة، ويفاجأ السكان بأن المستهدف منه هو بهاء أبو العطا.

وأشاروا إلى أنّه ”تم استهداف الشقة التي كان يسكنها أبو العطا؛ ما أدى لاستشهاد زوجته وإصابة اثنين من أطفاله بجراح متفاوتة، فيما لفت آخرون إلى أن جثة أبوالعطا تطايرت من المكان لمدرسة مجاورة“.

وفي السياق ذاته، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب، إنّ ”ما أقدم عليه العدو من استهداف مدنيين آمنين وارتكاب جريمة بشعة باستهداف بهاء أبو العطا وهو وسط أسرته، يدلل على الطبيعة العدوانية للعدو المجرم“.

وأضاف لـ“إرم نيوز“: ”هذه الجريمة لا يمكن أن تمر دون عقاب أو حساب، وسيكون الرد على حجم هذه الجريمة، ومن حقنا أن ندافع عن أنفسنا أمام العدو الذي يستبيح دم الشعب الفلسطيني، ويرتكب المجازر ضد الفلسطينيين“.

وتابع حبيب: ”على العالم أن يدين هذه الجرائم البشعة؛ لأن الشعب الفلسطيني يقاتل من أجل قضية عادلة ومقدسة، ولكن العالم يدير ظهره لحقوق شعبنا الفلسطيني“.