نتنياهو: لا نسعى للتصعيد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القتال قد يطول مع حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية بعدما قتلت إسرائيل قائدًا ميدانيًا كبيرًا من الحركة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء.

وقال نتنياهو للصحفيين في مقر قيادة الجيش: ”إسرائيل لا تسعى للتصعيد، لكننا سنفعل كل شيء لحماية أنفسنا… وهذا قد يستغرق وقتًا. المطلوب هو الجَلَد والهدوء“.

وشهدت غزة يوم الثلاثاء، تصعيدًا كبيرًا، بعد أن اغتالت إسرائيل القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا.

وردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق صواريخ تجاه المستوطنات الإسرائيلية.