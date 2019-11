قناة عبرية: حماس تجري اتصالات عشوائية بإسرائيليين لتحديد إحداثيات المناطق وقصفها

زعمت القناة الـ12 العبرية، يوم الثلاثاء، أن حالة هلع كبيرة انتشرت بين المستوطنين الإسرائيليين بعد تعميم خبر مفاده أن حركة ”حماس“ تجري اتصالات من أرقام عشوائية على المستوطنين لتحديد إحداثيات المناطق وقصفها بالصواريخ.

وذكر موقع ”روترنت“ العبري، يوم الثلاثاء، أن السكان في إسرائيل يستعدون لرشقات صاروخية مكثفة من قطاع غزة، تجاه الغلاف، بعد الانتهاء من جنازة بهاء أبوالعطا القيادي في الجهاز الإسلامي الذي اغتالته إسرائيل في وقت سابق من اليوم مع زوجته.

وهددت الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها كتائب القسام وسرايا القدس والمقاومة الشعبية بـ“استهداف واسع وشامل“ للمناطق الإسرائيلية ردًّا على اغتيال أبوالعطا.

وأصاب اليوم صاروخ أطلقته الفصائل الفلسطينية منزلًا يقع في مستوطنة ”نتيفوت“ في النقب الشمالي جنوب إسرائيل، وأحدث به بعض الأضرار.

وذكرت مصادر أمنية إسرائيلية أن قوات الشرطة وخبراء المفرقعات وصلوا للمكان وأخلوا المنطقة من السكان لإتاحة المجال لعمل خبراء المتفجرات.

ونفت إسرائيل وقوع أي إصابات في قصف المنزل، مطالبة الإسرائيليين بـ“التزام التعليمات الصادرة من الجهات العليا“.

Police footage from the home that was hit in Netivot pic.twitter.com/SDtLCGByhx

— Mannie (@manniefabian) November 12, 2019