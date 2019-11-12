المدارس والجامعات تغلق أبوابها في جنوب العراق لإعادة الزخم للاحتجاجات

المصدر: ا ف ب

أغلقت معظم المدارس والجامعات في جنوب العراق أبوابها، الثلاثاء، بعدما أعلنت نقابة المعلمين إضرابًا عامًّا في محاولة لإعادة الزخم إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تعم البلاد منذ أسابيع.

ورغم دعوات السلطات للعودة إلى الحياة الطبيعية، واصل المتظاهرون المطالبة بنظام حكم جديد وتغيير الطبقة السياسية في بلد يعدُّ من الأغنى بالنفط في العالم، وبين الدول الأكثر فسادًا على حدٍّ سواء.

ومنذ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أسفرت الاحتجاجات الدامية عن مقتل 319 شخصًا، حسب أرقام رسمية. ومنذ نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، تحول الحراك في جنوب البلاد ذات الغالبية الشيعية، إلى موجة عصيان مدني.

وتظاهر المئات الثلاثاء في مدينة الكوت، وقاموا بجولات لإغلاق المدارس والإدارات الرسمية.

وفي الحلة أيضًا، جنوب بغداد، لم تفتح المدارس أبوابها لغياب المعلمين، فيما قلصت الدوائر العامة عدد ساعات العمل.

وفي الناصرية، حيث قُتِل متظاهران ليلة الثلاثاء وفق مصادر طبية، وفي الديوانية، وهما المدينتان اللتان تعدان رأس الحربة في موجة الاحتجاجات بالجنوب، أغلقت كافة المؤسسات التعليمية أبوابها.

وفي العاصمة بغداد، يواصل المتظاهرون الشبان خوض مواجهات مع القوات الأمنية في الشوارع التجارية المتاخمة لساحة التحرير.

وتحاول القوات الأمنية مجددًا سد كل الطرقات المؤدية إلى التحرير بالكتل الأسمنتية، بعدما أقدم المتظاهرون على إسقاطها أول مرة.

وخلف تلك الكتل تتمركز قوات مكافحة الشغب، التي تواصل إطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، حسب ما أفاد مراسلون من وكالة فرانس برس.