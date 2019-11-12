شاهد لحظة انفجار صاروخ فلسطيني وسط شارع مزدحم في إسرائيل (صور وفيديو)

نشرت القناة الـ 13 العبرية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يبدو أنه التقط من خلال كاميرات المراقبة في الشوارع المخصصة لمراقبة المرور، يوثق ما قالت إنه لحظة سقوط وانفجار صاروخ فلسطيني.

وذكرت القناة العبرية أن الصاروخ أصاب تقاطع الطريق السريع 4 في منطقة ”غان يفنه“ بالقرب من مدينة أسدود المحتلة، صباح اليوم.

הסלמה בדרום | תיעוד פגיעת הרקטה בצומת שתולים בכביש 4 @LiorKenan • צפו (צילום: נתיבי ישראל) pic.twitter.com/3a9UpfDQh0 — חדשות 13 (@newsisrael13) November 12, 2019

وأفاد بعض النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الانفجار أسفر في حصيلة أولية عن إصابة إسرائيلي بجروح جراء الشظايا، التي تناثرت على الطريق السريع.

My photos #BREAKING of the impact near Gan Yavne intersection on Route 4; the local council said one injured; maybe several others; #IsraelNews pic.twitter.com/vyrroDgAh7 — Seth Frantzman (@sfrantzman) November 12, 2019

وهرعت إلى المكان على الفور سيارات الإسعاف وشرطة الاحتلال للوقوف على الحادثة، فيما ظهرت آثار حفرة في الشارع قيل إنها للصاروخ الذي انفجر.

يذكر أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اعترف بإطلاق 50 صاروخًا وقذيفة من قطاع غزة على المناطق المحتلة، زاعمة أن بعضها أصاب منازل وطرقًا في إسرائيل.

ويأتي إطلاق تلك الصواريخ كرد أولي من الفصائل الفلسطينية على اغتيال إسرائيل للقائد الأبرز في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا.