شاهد لحظة انفجار صاروخ فلسطيني وسط شارع مزدحم في إسرائيل (صور وفيديو)

نشرت القناة الـ 13 العبرية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يبدو أنه التقط من خلال كاميرات المراقبة في الشوارع المخصصة لمراقبة المرور، يوثق ما قالت إنه لحظة سقوط وانفجار صاروخ فلسطيني.

وذكرت القناة العبرية أن الصاروخ أصاب تقاطع الطريق السريع 4 في منطقة ”غان يفنه“ بالقرب من مدينة أسدود المحتلة، صباح اليوم.

وأفاد بعض النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الانفجار أسفر في حصيلة أولية عن إصابة إسرائيلي بجروح جراء الشظايا، التي تناثرت على الطريق السريع.

My photos #BREAKING of the impact near Gan Yavne intersection on Route 4; the local council said one injured; maybe several others; #IsraelNews pic.twitter.com/vyrroDgAh7

