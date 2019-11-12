آلاف الفلسطينيين يشيعون جنازة القيادي في ”الجهاد الإسلامي“ بهاء أبو العطا (فيديو) 

شيع آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، يوم الثلاثاء، جثمان بهاء أبو العطا، القائد الأبرز في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في غزة.

واغتالت إسرائيل بهاء أبو العطا في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء، من خلال استهداف المنزل الذي كان يقطن فيه في حي الشجاعية مع أسرته، حيث أفادت مصادر فلسطينية بأنه استشهد مع زوجته.

وتوعدت الأجنحة المسلحة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بالرد المزلزل والثأر من الاحتلال عقب اغتيال أحد أهم قادة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأطلقت الفصائل منذ ساعات الصباح الأولى عشرات الصواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في محيط قطاع غزة، في حين استهدف بعضها عمق مدينة تل أبيب.

وسارع مئات الإسرائيليين إلى الهرب للملاجئ فور إطلاق صافرات الإنذار، وسماع دوي الانفجارات في المناطق الإسرائيلية، كما ظهر في مقاطع فيديو تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عشرات الصواريخ أطلقتها المقاومة الفلسطينية منذ صباح باتجاه مستوطنات الاحتلال وفي عمق الكيان ردًا على اغتيال القيادي بهاء أبو العطا باستهداف منزله بحي الشجاعية شرقي غزة #غزة_تقاوم pic.twitter.com/3muZnDZavI — معتز أبوريدة _غزة ???????? (@Abuabraa2110198) November 12, 2019

وعقد قائد فرقة غزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اجتماعًا عاجلاً مع المسؤولين المحليين في أعقاب التوتر المتواصل في الأراضي الفلسطينية.