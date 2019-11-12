”حماس“: اغتيال بهاء أبو العطا لن يمر دون عقاب

حمّلت حركة ”حماس“، اليوم الثلاثاء، الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية كل التبعات والنتائج المترتبة على التصعيد واستهداف قيادي بارز في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي ، مؤكدة “ أن جريمة اغتيال القائد بهاء أبو العطا لن تمر دون عقاب“ .

وقالت الحركة في بيان لها “ تنعى حركة المقاومة الإسلامية ”حماس“ إلى الشعب الفلسطيني وإلى الأمة العربية والإسلامية القائد المجاهد الشهيد/ بهاء أبو العطا ”أبو سليم“ القيادي في سرايا القدس، والذي استهدفته يد الغدر الصهيونية فجر اليوم الثلاثاء“.

صور من منزل الشهيد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا في حي الشجاعية بغزة.#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/VpQhdj9KHR — إسراء محمد #غزة ✌???? (@esraamohamad29) November 12, 2019

من جانبها أطلقت الفصائل الفلسطينية، أكثر من 40 صاروخًا تجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية للحدود مع قطاع غزة، كرد على استهداف أبو العطا، متوعدة بالمزيد من الرد على الاغتيال.

وذكر موقع والا العبري، أن ثلاثة إسرائيليين أصيبوا بجروح طفيفة، جراء سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة اليوم الثلاثاء ، تجاه مستوطنات الغلاف، وتم نقلهم لمستشفى بزيلاي بعسقلان، لتلقي العلاج.

وقالت القناة العبرية 13 إنه من المحتمل أن يزور وفد مصري رفيع المستوى، مدينة تل أبيب خلال الساعات المقبلة لاحتواء الموقف وقبل خروج الأمور عن السيطرة.

وأضافت القناة، أن مدى تدخل حركة حماس وجناحها العسكري سيحدد وجهة التصعيد، وخاصة في ظل محاولات دولية متوقعة لاحتواء التصعيد قبل انزلاقه لحرب واسعة.