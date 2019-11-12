الاحتلال الإسرائيلي يغلق بحر ومعابر غزة بعد اغتيال قيادي في ”الجهاد الإسلامي“

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إغلاق كافة المعابر مع قطاع غزة، وإغلاق شاطئ بحر القطاع، عقب اغتيال بهاء أبوالعطا، القيادي البارز في ”سرايا القدس“ الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

وقال رئيس لجنة إدخال البضائع لقطاع غزة، روحي فتوح: ”أبلغنا من الجانب الإسرائيلي، بقرار الحكومة الإسرائيلية بإغلاق معبر كرم أبو سالم، ومعابر قطاع غزة، من اليوم وحتى إشعار آخر“.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة، إنها ”تُتابع تداعيات استهداف الاحتلال الإسرائيلي لأحد قادة المقاومة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، فجر اليوم الثلاثاء، وقد اتخذت الأجهزة الأمنية والشرطة التدابير اللازمة“.

وفي سياق متصل، قررت سلطات الاحتلال تعليق الدراسة في كافة مناطق غلاف قطاع غزة، وإغلاق الطرق وفتح الملاجئ في جميع مستوطنات غلاف غزة، تحسبًا لرد الفصائل الفلسطينية على عملية الاغتيال.

وفي غزة قررت وزارة التربية والتعليم في القطاع تعليق الدراسة في جميع مدارس وجامعات محافظات القطاع حتى إشعار آخر، بسبب التصعيد الإسرائيلي عقب اغتيال أحد أبرز قادة الجهاد الإسلامي في غزة .

وأكدت وزارة التربية والتعليم في تصريح مقتضب أن ”تعطيل الدوام الدراسي جاء من حرص الوزارة على سلامة الطلاب، ونظرًا لتصعيد الاحتلال الاسرائيلي ضد قطاع غزة“ .

بدورها، أعلنت كل من الجامعة الإسلامية بغزة، وجامعة الأزهر وفلسطين ، والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ، تعليق الدوام الإداري والأكاديمي والامتحانات اليوم نظرًا للأوضاع الحالية .

وفي تصعيد من قبل قوات المقاومة الفلسطينية، أطلقت الفصائل عددًا من الصواريخ تجاه عسقلان وسيدروت وأسدود.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت فجر الثلاثاء، استشهاد فلسطيني وزوجته في انفجار وقع بمنزلهما في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، فيما أكد الجيش الإسرائيلي أنه نجح في تصفية القيادي في سرايا القدس بهاء أبو العطا.

وقال جيش الاحتلال في بيان إنه يجري استعدادات لجميع السيناريوهات بما فيها تطور الأوضاع الأمنية في قطاع غزة، عقب عملية الاغتيال.