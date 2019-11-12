اغتيال بهاء أبوالعطا أحد أهم القادة العسكريين بغزة (صور وفيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، تصفية بهاء أبو العطا، أحد أبرز القادة العسكريين في غزة، ويعتبر القائد العسكري لسرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، بعد استهداف منزله في حي الشجاعية شرقي القطاع.

#شاهد| قبل قليل صواريخ المقاومة في أجواء مستوطنة "حولون" قرب "تل أبيب" بمركز فلسطين المحتلة pic.twitter.com/nduAyFIH0K — Ammar| من غزة (@AmmarQudeh) November 12, 2019

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه ”في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي، وجهاز الأمن العام، تم استهداف مبنى تواجد في داخله أبرز قادة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة بهاء أبو العطا“.

وأكدت سرايا القدس، في بيان، استشهاد أبوالعطا وزوجته، لكنها لم تشر لاستهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي.

وقالت السرايا إن ”أبوالعطا استشهد أثناء قيامه بعمل جهادي بطولي، لدحر المؤامرات والدفاع عن الأرض والعرض على يد الغدر والخيانة“.

اختباء المستوطنين وتوقف حركة المرور في "ريشون لتسيون" قرب "تل أبيب" نتيجة دوي صافرات الإنذار عقب اطلاق صواريخ من غزة. pic.twitter.com/Idu9qIOoE7 — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) November 12, 2019

وردت الفصائل الفلسطينية على الفور بإطلاق رشقات صاروخية استهدفت المستوطنات المحاذية للقطاع ووصل أحدها إلى مدينة ”تل أبيب“ المحتلة.

وأطلقت في المدن الإسرائيلية صفارات الإنذار وتوقفت الحركة عقب ذلك نتيجة إطلاق الصواريخ التي اعترضت بعضها القبة الحديدية الإسرائيلية.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن مواطنين اثنين، وهما أبو العطا وزوجته، استشهدا، فيما أصيب آخران، في انفجار شرقي مدينة غزة.