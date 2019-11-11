مقتل 4 جنود عراقيين في كمين لداعش شرق البلاد

قتل 4 جنود عراقيين وأصيب 7 آخرون، مساء الاثنين، في كمين نصبه مسلحو تنظيم ”داعش“ بمحافظة ديالى، وفق مصدر عسكري.

وقال نقيب في الجيش، طلب عدم نشر اسمه، إن قوة عسكرية وقعت في كمين لمسلحي ”داعش“ ناحية قرتبة التابعة لقضاء خانقين في ديالى.

وأضاف أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجانبين، أسفرت عن مقتل 4 جنود وإصابة 7 آخرين، فيما لم يتضح حجم الخسائر في صفوف مسلحي التنظيم.

وأشار المصدر إلى أن تعزيزات عسكرية وصلت إلى مكان الحادث، في الوقت الذي لاذ فيه مسلحو التنظيم بالفرار.

وجاء الحادث بعد ساعات من إعلان الجيش العراقي في بيان تنفيذه ضربة جوية على أهداف لـ“داعش“ بمنطقة ”حمرين“ في ديالى، ما أسفر عن مقتل 4 من مسلحي التنظيم.