منظمة ”زيرو فساد“ السودانية: تجميد نشاط حزب عمر البشير‎

كشف رئيس منظمة ”زيرو فساد“ الأهلية في السودان، نادر العبيد، عن تجميد نشاط حزب الرئيس المعزول عمر البشير ”المؤتمر الوطني“، بعد قبول المحكمة الإدارية الطعن المقدم من المنظمة.

وقال نادر: إن المحكمة ألزمت مجلس الأحزاب بتجميد نشاط المؤتمر الوطني من ممارسة العمل السياسي واتخاذ الإجراءات اللازمة من مصادرة للممتلكات وغيرها.

وألغت المحكمة الإدارية في جلسة اليوم الإثنين قرار مجلس الأحزاب، فيما يخص حل حزب ”المؤتمر الوطني“.

وأفادت تقارير إعلامية بأن السلطة التشريعية المكونة من مجلسي السيادة والوزراء تعمل على إجازة مسودة قانون خاص بحل حزب عمر البشير قدمتها لجنة مشتركة من مكونات ”السيادة والوزراء وقوى التغيير“.

ونصت الوثيقة الدستورية، الموقعة في 17 أغسطس/ آب الماضي، على تصفية عناصر نظام الرئيس المعزول في السلطة ومؤسسات الدولة وإنهاء سياسة ”التمكين“.

وفي 11 أبريل/ نيسان الماضي، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير من الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بحكمه البالغ ثلاثين عامًا.