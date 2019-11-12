فصائل غزة تقصف ”تل أبيب“ ومستوطنات محاذية للقطاع (فيديو)

دوت صافرات الإنذار في مدينة ”تل أبيب“ المحتلة، اليوم الثلاثاء، عقب إطلاق صاروخ من قطاع غزة، بعد استهداف بهاء أبوالعطا أبرز قادة سرايا القدس: الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين. وقالت مصادر عبرية إن الجبهة الداخلية الأمنية الإسرائيلية ألغت الدراسة والعمل في منطقتي ”ريشون لتسيون“ و“حولون“ جنوب مدينة ”تل أبيب“، تحسبًا لمزيد من التصعيد.

اختباء المستوطنين وتوقف حركة المرور في ”ريشون لتسيون“ قرب ”تل أبيب“ نتيجة دوي صافرات الإنذار عقب إطلاق صواريخ من غزة. pic.twitter.com/Idu9qIOoE7 — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) November 12, 2019

في الإطار ذاته، أطلقت فصائل فلسطينية عدة صواريخ تجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للحدود مع قطاع غزة، وذكرت مصادر محلية، أن أكثر من 4 صواريخ انطلقت من شمال قطاع غزة، تجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وأضافت أن صافرات الإنذار دوت في مدينة أسدود، فيما أعلنت مصادرعبرية إغلاق المدارس المحيطة بغلاف غزة وتجهيز الملاجئ تحسبًا لأي حالة تصعيد عسكري محتمل.

#شاهد.. القبة الحديدية تحاول اعتراض صواريخ المقاومة التي وصلت إلى ضواحي تل أبيب pic.twitter.com/xRzPrdc82T — وكالة شهاب (@ShehabAgency) November 12, 2019

وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، تصفية أحد أبرز القادة العسكريين لسرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، بعد استهداف منزله في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه ”في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي، وجهاز الأمن العام، تم استهداف مبنى تواجد في داخله أبرز قادة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة بهاء أبو العطا.