الأردن: ملتزمون باتفاقية السلام رغم إنهاء اتفاق الباقورة والغمر

أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الإثنين، أن المملكة ملتزمة بمعاهدة السلام مع إسرائيل على الرغم من إنهاء اتفاق يعود إلى 25 عامًا يسمح لإسرائيل باستخدام منطقتي الباقورة والغمر.

وقال الصفدي في مؤتمر صحفي: إن الأردن تصرف وفقًا للمعاهدة من حيث عدم تجديد العقد بشأن المنطقتين المتاخمتين للحدودـ والذي أتاح لإسرائيل حقوقًا خاصة على مواطنيها الذين يعملون ويعيشون في المنطقتين لمدة 25 سنة مضت.

ويوم أمس الأحد، أعلن العاهل الأردني عبد الله الثاني، انتهاء العمل بالملحقين الخاصين في اتفاقية السلام مع إسرائيل، الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر.

وتقع ”الباقورة“ شمالي الأردن، بينما توجد ”الغمر“ جنوبه، وتحاذيان الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وانتهت، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فترة تأجير المنطقتين، التي نص عليها الملحقان 1/ب و1/ج ضمن اتفاقية ”وادي عربة“ للسلام، التي وقعها البلدان العام 1994.

وينص الملحقان على تأجير المنطقين لمدة 25 سنة من تاريخ دخول معاهدة السلام حيز التنفيذ، مع تجديد التأجير تلقائيًا لمدد مماثلة، ما لم يُخطر أي الطرفين الآخر بإنهاء العمل بالملحقين قبل سنة من تاريخ التجديد.