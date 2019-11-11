بعد عودتها إلى الأردن .. عبدالله الثاني يزور الباقورة (صور)

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قالت مصادر رسمية، إن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، يرافقه ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وصلا اليوم الإثنين، إلى الباقورة على الحدود الشمالية للمملكة مع إسرائيل، بعد يوم من انتهاء وضعها الخاص الذي دام 25 عامًا، والذي سمح للمزارعين الإسرائيليين بدخولها. وأكد الملك عبدالله الثاني عبر تغريده له على موقع تويتر بعد وقت…