بعد عودتها إلى الأردن .. عبدالله الثاني يزور الباقورة (صور)

قالت مصادر رسمية، إن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، يرافقه ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وصلا اليوم الإثنين، إلى الباقورة على الحدود الشمالية للمملكة مع إسرائيل، بعد يوم من انتهاء وضعها الخاص الذي دام 25 عامًا، والذي سمح للمزارعين الإسرائيليين بدخولها.
وأكد الملك عبدالله الثاني عبر تغريده له على موقع تويتر بعد وقت قليل من زيارته للباقورة، أن سيادة الأردن على أرضه فوق كل اعتبار.
وأعلن الملك رسميًا، أمس الأحد، انتهاء النظام الخاص بأراضي الباقورة والغمر المستأجرتين من قبل إسرائيل، والذي كان العديد من الأردنيين يعتبرونه مهينًا وأطال أمد ما يصفونه باحتلال إسرائيلي لأراض أردنية.