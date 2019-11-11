البطريرك الراعي: انتفاضة اللبنانيين تاريخية غير طائفية

يُصرّ المحتجّون اللبنانيّون لليوم الـ26 على التوالي على التغيير السياسي الشامل، وإسقاط الطبقة السياسيّة الحاكمة بأكملها، مُتمسكين بمطالبهم المُتمثّلة في مكافحة الفساد، وتشكيل حكومة تكنقراط مكوّنة من خبراء، وإجراء انتخابات برلمانيّة مُبكرة.

وكانت مسيرة بحرية تضمّ نحو 30 مركبًا بحريًّا لصيّادي الأسماك انطلقت من ميناء صيدا جنوبي العاصمة بيروت، صباح اليوم الاثنين، رافعةً الأعلام اللّبنانيّة، بمُشاركة عدد من طلاب المدارس والمحتجّين، دعمًا لحقوق الصيّادين، وتأييدًا لمطالب الحراك الشعبي.

وقال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في افتتاح أعمال دورة البطاركة والأساقفة الكاثوليك، الاثنين، إن انتفاضة الشعب اللبناني ”تاريخيّة ولا تخضع لطائفة“.

وفي كلمة مباشرة، قال متحدثًا عن المحتجين: ”اصطفوا تحت راية الوطن، وهكذا بينوا للجميع أن الانتماء بالمواطنة يفوق أي انتماء آخر، وعودوا بنا إلى القاعدة الأساسية التي قام عليها النظام اللبناني، وهي الانتماء بالمواطنة وليس بالدين“.

أمّا في عاليه (جبل لبنان/ وسط غرب)، فيعتصم الأساتذة المتعاقدون في التعليم الأساسي، بمشاركة حشد من الطلاب أمام السراي (مقرّ رسميّ للدولة)، لتحسين رواتبهم التي باتت متدنية ولا توازي مستويات غلاء المعيشة المرتفعة.

وتجمع عدد من الناجحين في دورة خفراء الجمارك (خدمة مدنيّة) على طريق القصر الجمهوري في بيروت، تمهيدًا لتوجههم للقصر للقاء الرئيس ميشال عون، ومناشدته واطلاعه على قضيتهم بعد تجميد تعيينهم إثر صدور النتائج منذ أكثر من خمسة أشهر.

من جانبه، دعا رئيس الاتّحاد العام لنقابات عمّال لبنان، مارون الخولي، في تصريحات إعلامية، إلى الإضراب العام غدًا الثلاثاء.

فيما قالت وسائل إعلام محليّة، إن المحتجين سيقفلون، الثلاثاء، كلّ الطرقات المؤدّية إلى بيروت، وذلك بدءًا من الرابعة صباحًا، لمنع أيّ من النواب من الوصول إلى مقر المجلس النيابي (البرلمان).

ومن المنتظر أن يلقي الأمين العامّ لحزب الله، حسن نصر الله، عصر الاثنين، كلمة للحديث عن خريطة الطريق للأزمة الحكوميّة.

ومنذ الـ17 من تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي، يشهد لبنان حركة شعبيّة واسعة غير مسبوقة، تشمل جميع المناطق بمعزل عن الأحزاب والطوائف، وتستهدف بشكل أساس الطبقة السياسيّة التي يعتبرها المتظاهرون فاسدة.

وأدّت هذه الاحتجاجات إلى استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، في التاسع والعشرين من الشهر المنصرم، ولم تُكلّف بعد أي شخصيّة لتشكيل الحكومة الجديدة، كما لم يتم الاتفاق بعد على شكل الحكومة المُقبلة.