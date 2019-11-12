بعد إنهاء خدماته بالمملكة.. هل تدخل المستشار العسكري البريطاني في شؤون الأردن الداخلية؟

قررت وزارة الدفاع البريطانية إنهاء خدمات ضابط برتبة عميد من منصبه كمستشار دفاعي في الأردن، بسبب تدخله في الشؤون الداخلية للمملكة، وفق ما ذكرت صحيفة ”تايمز“ البريطانية.

وأفادت الصحيفة بأن ”العميد اليكس ماكنتوش تم استدعاؤه من عمان من قبل وزارة الدفاع البريطانية، وإبلاغه بقرار إنهاء خدماته بعد عمله في الأردن مدة تزيد على 5 سنوات“.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دفاعية، قولها إن ”القرار جاء عقب مناقشات بشأن مشتريات السلاح بين الملك عبدالله الثاني وبعض المسؤولين الأردنيين وتدخل ماكنتوش بشكل مباشر“.

ولفتت إلى ”إعلان القوات الجوية الأردنية في الصيف الماضي عن خطة لبيع 30 طائرة قديمة واحتمال إبرام صفقة مع وزارة الدفاع البريطانية لتوريد بعض الأسلحة“، مضيفة أن ”العميد ماكنتوش قدم مقترحات للأردن بصفته مستشارًا عسكريًا لوزارة الدفاع البريطانية“.

ونقلت ”تايمز“ عن جنرال أردني متقاعد قوله: ”يمكن أن يكون ماكنتوش قد أصبح ذا نفوذ كبير في الأردن وبدأ يتدخل كثيرًا في أمور داخلية، والحقيقة أننا شهدنا بعض الحالات لضباط أجانب في الأردن أصبحوا متغطرسين كثيرًا فقط لأنهم كانوا يلتقون بالملك، والواقع أننا لسنا بحاجة لماكنتوش وغيره ليعلمونا كيف نقوم بإعادة هيكلة جيشنا“.

في المقابل، قال مصدر بوزارة الدفاع البريطانية إن ”ماكنتوش لم يتجاوز حدوده أبدًا في الأردن، لكنه قد يكون ضحية لخلافات بين بضع السياسيين والمعارضة في بريطانيا ممن يريدون الإساءة للأسرة الأردنية المالكة“، مضيفًا أن ”الحقيقة أن لنا علاقات ممتازة دائًما مع الحكومة الأردنية والأمور التي حدثت أثارتها المعارضة هنا“.