حوار تلفزيوني ينتهي ببصق باحثة عراقية على ”حجاج لندن“ (فيديو)

اندلعت مشادة كلامية بين سياسي عراقي مؤيد لإيران وناشطة عراقية تبادل خلالها الطرفان الشتائم أثناء مشاركتهما ببرنامج حواري يناقش الاحتجاجات في العراق على شاشة قناة ”بي بي سي“ العربية، وكادت تتطور المشادة إلى اشتباك بالأيدي وضرب بالأحذية خارج الاستديو.

واضطر مذيع برنامج ”العالم هذا المساء“ الذي يبث على الهواء مباشرة لإنهاء الحلقة التي كانت تجمع السياسي العراقي المثير للجدل محمد علي نجاح الملقب بـ ”حجاج لندن“ والذي يقيم في لندن، والناشطة العراقية الدكتورة رنا خالد الباحثة في منتدى صنع السياسات في لندن.

وأثارت تصريحات محمد علي نجاح غضب الشارع العراقي على خلفية مواقفه وتصريحاته المتكررة المعادية للاحتجاجات والمطالبة لإيران بالتدخل لقمع التظاهرات، وكان أبرزها تصريحات تلفزيونية وتغريدة عبر تويتر ردد خلالها عبارة الحجاج بن يوسف الثقفي ”إني أرى رؤوسًا قد أينعت وحان قطافها“، في إشارة لاستخدام القوة لفض التظاهرات المطالبة بإقالة الحكومة ومحاربة الفساد.

وحذف نجاح محمد علي فيما بعد تغريدته التي أثارت غضبًا واسعًا في العراق والتي دعا فيها إلى ما وصفه بـ”قطف رؤوس” المتواجدين في مبنى المطعم التركي المطل على ساحة التحرير، حيث يعتصم متظاهرون يواجهون محاولات قوات الأمن لإنزالهم من المبنى.

المشادة الكلامية بدأت عندما قاطعت الدكتورة رنا خالد مداخلة السياسي محمد علي التي كان يتحدث فيها عن إصلاح قانون الانتخابات، مذكرة إياه بتغريدة نشرها يررد فيها مقولة الحجاج للتعامل مع المتظاهرين والمطالبة بقتلهم.

وقالت رنا خالد وهي منفعلة ”والله لولا احترامي للمشاهدين لكنت أسمعتك ما تستحقه يا حجاج لندن“. ورغم محاولات مقدم البرنامج احتواء وتهدئة الموقف إلا أن محاولاته باءت بالفشل واستمر الضيفان بجدل حاد.

وتبادل ضيفا البرنامج التهم حيث ردت رنا خالد على محمد علي نجاح بأنها عراقية عندما سألها عن أصلها فردت قائلة ”أنا عراقية أبوي عراقي وأنت إيراني وعميل لإيران“، متهمة إياه بالتحريض على قتل العراقيين والمشاركة في سرقة ثروات وموارد العراق وتورطه بالفساد، فيما رد محمد علي عليها بأن ”إيران حاربت الدواعش الذين تنتمين إليهم“.

واحتد الجدال بين ضيفي البرنامج، وحاول المذيع تجاوزه بالانتقال إلى بغداد عبر الأقمار الصناعية وإعطاء فرصة الحديث لضيفة ثالثة، لكنه اضطر إلى إنهاء الحلقة، ورغم ذلك استمر الضيفان في الاستديو بتبادل الشتائم حيث وصفت رنا خالد محمد علي بالجبان وبصقت عليه.

وبعد انتهاء الحلقة لجأ كل من الطرفين إلى التغريد على منصة تويتر، حيث قال محمد علي نجاح إنه حاول إفهام الدكتورة رنا بعد خروجهما من الاستديو بأنهما عراقيان، إلا أنها نزعت حذاءها وشرعت بضربه لولا تدخل الزملاء، على حد زعمه.

الدكتورة بررت ما حدث خلال البرنامج بالقول ”إخوتي وأهلي الشرفاء أعتذر منكم إذا تلفظت بما لا يليق بكم وأنتم تعرفون أني ابنتكم وأختكم أنتم جميعًا محشومين ولكني رأيت دماء الشباب تسيل في الشوارع لانهم يطالبون بحياة كريمة ورأيت شخصًا يطالب بقتلهم فقط لأنهم يهزون عرش الظلم .. أعتذر منكم .. ولكني قلت ما يجب أن يقال..“.

اخوتي واهلي الشرفاء اعتذر منكم اذا تلفظت بما لا يليق بكم وانتم تعرفون اني ابنتكم واختكم انتم جميعاً محشومين ولكني رايت دماء الشباب تسيل في الشوارع لانهم يطالبون حياة كريمة ورايت شخصا يطالب بقتلهم فقط لانهم يهزون عرش الضلم .. اعتذر منكم ..ولكني قلت ما يجب ان يقال.. — rana khalid (@drranakhalid) November 10, 2019

ويشهد العراق احتجاجات منذ مطلع الشهر الجاري، سقط خلالها 319 قتيلًا، وفق لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، وأكثر من 15 ألف جريح، بحسب مفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، أمس الأحد. والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن يصروا على رحيل الحكومة، بينما يرفض عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولًا على بديل له، محذرًا من أن عدم وجود بديل ”سلس وسريع“ سيترك مصير العراق للمجهول.