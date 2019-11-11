مسعفون وطباخون وحلاقون .. المتطوعون العراقيون كلمة السر في صمود ”ساحة التحرير“

أربك صمود المحتجين في ساحة التحرير، وسط بغداد، الحكومة العراقية، وبعد مرور أكثر من أسبوعين لم ينل الإنهاك من قوة المتظاهرين.

ما يميز الاحتجاجات التي بدأت مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وباتت تُعرف بـ“ثورة تشرين“، عن سابقتها في السنوات الماضية، هو الزخم المتصاعد للاحتجاجات، خاصة في ساحة التحرير، قرب ”المنطقة الخضراء“ شديدة التحصين، حيث توجد مقرات الحكومة والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.

في هذه الأثناء، كانت حكومة عادل عبد المهدي تتوقع أن يتكفل الإرهاق بإنهاء الاحتجاجات المطالبة برحيل الحكومة والأحزاب الحاكمة، ومكافحة الفساد، ومحاسبة الفاسدين في السلطة.

وتوقفت الاحتجاجات لفترة، حتى انتهاء ذكرى ”أربعينية الحسين“، ثم استأنف المحتجون تحركاتهم في 25 أكتوبر الماضي.

لكن كيف يمكن لعشرات الآلاف من المحتجين الصمود في ساحة التحرير لأكثر من أسبوعين متواصلين، رغم الموجهات اليومية الدامية وصعوبة الحصول على خدمات، لا سيما الطبية منها؟.

الإجابة في كلمة واحدة: المتطوعون.. يوجد في الساحة أطباء، مسعفون، صيادلة، طباخون، حلاقون، خياطون، فنانون، منظمون لجموع المحتجين ومتصدون لقنابل الغاز المسيلة للدموع.

إسعافات أولية

آيات راضي، مساعدة طبية تعمل في مدينة الطب ببغداد وتفرغت مع فريق يتكون من50 متطوعًا، يضم أطباء وصيادلة ومساعدي أطباء، لتقديم المساعدة الطبية للمرضى والجرحى من المحتجين.

وقالت آيات للأناضول ”هناك مفارز (مجموعات) طبية تشكلت في ساحة التحرير لتقديم الدعم الطبي للمحتجين.. نعالج حالات الحروق والجروح البسيطة في ساحة التحرير.. والأدوية تُمنح للمصابين والمرضى بالمجان“.

وأضافت ”الأدوية والمستلزمات الطبية يتم توفيرها بجهود شخصية.. والمفارز الطبية تعمل على مدار اليوم في ساحة التحرير“.

محمد سعيد (مسعف) من دون دراسة ولا مشاركة في دورات مختصة بالإسعافات الأولية، لكنه أنقذ أرواح العشرات من جرحى الاحتجاجات، بحسب قوله، على مدى الأيام الماضية.

وتابع سعيد ”تواجه سيارات الإسعاف صعوبة في التحرك بساحة التحرير والمناطق القريبة منها، فهناك زخم للمتظاهرين، بالمقابل هناك شوارع مغلقة، لذا أخذنا نحن سائقي التك تك (عربات نقل ركاب صغيرة من ثلاث عجلات) مسؤولية إسعاف الجرحى“.

وأردف ”ننقل الجرحى إلى مستشفى الجملة العصبية القريبة من ساحة التحرير.. الجميع متعاونون معنا، ويقدرّون ما نقوم به من عمل إنساني، وهو مجاني مثل باقي الأعمال التي تقدم للمحتجين“.

وجبات مجانية

يتولى جميل كاظم، وهو ثلاثيني، مهمة توزيع الطعام على المحتجين عبر خيمة وسط ساحة التحرير، وهو متخصص في توزيع الساندويتشات، وبسبب موقعه الذي قد يكون هدفًا لقوات الأمن، يتحتم عليه التحرك بسرعة.

وأوضح كاظم أنه ”يتم إعداد الطعام في أماكن تبعد عن ساحة التحرير بضعة أمتار حتى لا تكون هدفًا لقوات الأمن، في حال حصل اشتباك معها.. مهمتنا هي استمرار توفير الطعام للمحتجين“.

وزاد ”اليوم هناك سؤال يحير الكثيرين، وهو: من أين نحصل على الأموال لإعداد الطعام بكميات كبيرة وتوزيعه مجانًا على المحتجين؟“.

واستطرد ”من يريد الحصول على الجواب عليه الحضور هنا (ساحة التحرير)، فالجميع يتبرع بمبالغ بسيطة جدًا، يتم إيداعها في صندوق مخصص للطعام والشراب“.

مواجهة قنابل الغاز

علي موسى شاب عشريني اكتسب شهرة في ساحة التحرير لخبرته في مكافحة الآثار السلبية لقنابل الغاز المسيلة للدموع.

وقال علي إن ”أحد الأطباء اقترح علي أن أخلط الماء مع الخميرة في قناني بلاستيكية سعة نصف لتر، كي أرشه لاحقًا على المناطق التي تتعرض للحروق في الوجه أو العيون أو الأنف جراء الغازات المسيلة للدموع، وهو علاج فعاليته سريعة جدًا“.

وتابع ”في البداية كان الجميع يستخدم البيبسي كولا الشراب الغازي في غسل العينين والوجه لتقليل آثار الغازات، لكن الآن الغالبية اعتمدت طريقة الماء والخميرة، وأنا أجهز يوميًا نحو 2400 عبوة ماء بلاستيكية يتم توزيعها على ساحة التحرير“.

ورغم أن الساحة تغص باللآلاف من المحتجين، إلا أن الحركة تتسم بتنظيم دقيق عبر توزيع الأدوار، وهو ما يسهم بشكل كبير في استمرار الاحتجاجات، التي يشارك فيها أيضًا محتجون من محافظات الوسط والشمال والجنوب.

وبجانب العاصمة، تتواصل احتجاجات أيضًا في ساحات بمحافظات أخرى عديدة، رغم ممارسة قوات الجيش والأمن العنف المفرط بحق المحتجين، وهو ما أقر به رئيس الحكومة، ووعد بمحاسبة المسؤولين عنه.

ومنذ مطلع الشهر الجاري، سقط في أرجاء العراق 319 قتيلًا، وفق لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، وأكثر من 15 ألف جريح، بحسب مفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، أمس الأحد. والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن يُصروا على رحيل الحكومة، بينما يرفض عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولًا على بديل له، محذرًا من أن عدم وجود بديل ”سلس وسريع“ سيترك مصير العراق للمجهول.