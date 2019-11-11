غزة.. اتهامات لحماس باعتقال كوادر من ”فتح“ لمنعهم من إحياء ذكرى رحيل عرفات

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ”ديوان المظالم، في فلسطين، حركة حماس في قطاع غزة، بالسماح للمواطنين بإحياء الذكرى الـ 15 لوفاة الرئيس ياسر عرفات، التي تصادف اليوم الاثنين.

وقالت الهيئة في بيان نقلته وكالة ”وفا“ الرسمية للأنباء مساء الأحد، إنّها ”تتابع ما تقوم به أجهزة حماس في قطاع غزة، من استدعاءٍ واحتجازٍ لكوادر ونشطاء من حركة فتح، لمنعهم من تنفيذ أي أنشطة أو فعاليات لها علاقة بإحياء الذكرى“.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، ذكر مساء أمس الأحد، أنّ ”مفهوم فتح للديمقراطية بسيط وهو الوطن للجميع ولكل من يلتزم به، ولم يتخرج ياسر عرفات في مدرسة لتصفية خصومه بل تخرج في مدرسة يميز بها بين العدو والصديق، بين التناقض الرئيس والتناقض الثانوي“.

وأضاف خلال حفل إحياء الذكرى الـ 15 لرحيل ياسر عرفات: ”فتح التي أقامت الديمقراطية في غابة من البنادق، تحتكم اليوم إلى الشعب من خلال ما طرحه الرئيس أبو مازن بأن المدخل لإنهاء الانقسام هو الديمقراطية الانتخابية والتوجه نحو إجراء الانتخابات، ووقف الجدل العبثي الذي لم يوصلنا إلى هدف إنهاء الانقسام“.

وأشار إلى أنّ ”أبو مازن، ومعه فتح، يجسدان المدرسة الوطنية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية والتي كان أبو عمار يسميها -مُحِقًّا- ديمقراطية غابة البنادق“.