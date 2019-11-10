الأردني عبدالرحمن مرعي يكشف عن أغرب تهمة وجهت له داخل سجون الاحتلال (فيديو إرم)

كشف الأسير الأردني المحرر عبدالرحمن مرعي، عن أغرب تهمة وُجهت له خلال فترة احتجازه في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مرعي في لقاء مع ”إرم نيوز“، إن المحققين الإسرائيليين اتهموه بأنه ”يمس بأمن إسرائيل ويحرض ضدها، من خلال لوحاته الفنية“.

ومرعي خطاط يبرع في تحويل الأحرف والكلمات إلى لوحات فنية.

وأكد مرعي أن نشاطه الفنية ”أمر مشروع“.

من جانبه، قال أحمد مرعي، شقيق الأسير، إن عبدالرحمن ”خطاط ناجح ومبدع ومعروف“، مشيرًا إلى أن لديه مشروعًا خاصًا في هذا المجال.

وقضى عبدالرحمن أكثر من 60 يومًا في سجون الاحتلال، عقب اعتقاله أثناء مروره من معبر الملك حسين لحضور حفل زفاف لأقربائه في الضفة الغربية.

ووصل مرعي برفقة الأسيرة المحررة الأخرى هبة اللبدي إلى الأراضي الأردنية، الأربعاء الماضي، بعد اتفاق بين عمّان وتل أبيب أعقب أزمة دبلوماسية وتصعيدًا أردنيًا غير مسبوق وصل حد استدعاء سفير المملكة.