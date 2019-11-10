حركة فتح تطالب حماس بـ“موافقة خطية“ على رسالة الرئيس عباس حول الانتخابات

طالبت حركة فتح، اليوم الأحد، حركة حماس برد خطي مكتوب على رسالة الرئيس الفلسطيني حول إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية، بعد إعلان حماس موافقتها على تجاوز العقبات حول الانتخابات.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، إن“المطلوب من حركة حماس الرد الخطي على رسالة الرئيس، التي حددت خريطة الطريق للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وذلك أسوة بباقي الفصائل الفلسطينية“.

وجاءت تصريحات القيادي في حركة فتح، عقب إعلان حركة حماس موافقتها على رسالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول إجراء الانتخابات.

وقال رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، خلال كلمة له في غزة:“أمام إصرار حركة فتح تنازلنا وقبلنا بإجراء انتخابات تشريعية ثم رئاسية، وقبلنا أن يكون إصدار المرسوم الرئاسي قبل اللقاء الوطني، وذلك لن يكون عقبة أمام الانتخابات“.

وأضاف هنية:“تعاملنا مع الانتخابات بمرونة عالية ومسؤولية وطنية، وقدمنا تنازلات من أجل فتح الباب لتنطلق الانتخابات، ونحقق الأهداف المرجوة“.

وكان الرئيس الفلسطيني، قد رفض فكرة عقد لقاء وطني قبل إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن اللقاء يجب أن يكون لاحقًا لإصدار المرسوم بإجراء الانتخابات.