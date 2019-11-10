العراق .. تحالف ”سائرون“: لسنا جزءًا من اتفاق بقاء عبدالمهدي

نفى تحالف سائرون، بزعامة مقتدى الصدر، اليوم الأحد، اتفاقه مع عدد من القوى السياسية العراقية على إبقاء رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي في منصبه.

وقال القيادي في التحالف، النائب رعد المكصوصي، لـ“إرم نيوز“ إن ”الأنباء التي تحدثت عن اتفاق تحالف سائرون مع عدد من الكتل والأحزاب السياسية، على إبقاء رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي في منصبه دون إقالته، غير دقيقة، ولا يوجد هكذا اتفاق إطلاقًا“.

وأكد المكصوصي أن ”تحالف سائرون، يسعى حتى اللحظة إلى إقالة الحكومة الحالية، وتعديل قانون الانتخابات، وكذلك مفوضية الانتخابات، وإجراء انتخابات مبكرة، والحديث بغير ذلك، هو شائعات تطلقها جهات سياسية، لها مصلحة من بقاء الحكومة الحالية، بهدف التشويش على الرأي العام“.

إلى ذلك كشفت مصادر سياسية مطلعة، لـ“إرم نيوز“، أنه “ تم أمس السبت اجتماع في مقر زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، في العاصمة العراقية بغداد، بحضور القوى السياسية، بمقاطعة تحالف سائرون وائتلاف النصر، وجبهة الإنقاذ والتنمية، بزعامة أسامة النجيفي“.

وبين أن ”أغلب المجتمعين اتفقوا على إبقاء عادل عبدالمهدي في منصبه، مع إجراء تعديلات وزارية شاملة، وإطلاق حزم إصلاحات جديدة، تزامنًا مع تغييرات في المناصب العليا في الدولة العراقية، وإعطاء عبدالمهدي فترة زمنية، لتنفيذ الإصلاحات وفق مدة زمنية لا تتجاوز 6 اشهر“.