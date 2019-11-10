استطلاع: غالبية الإسرائيليين يريدون غانتس رئيسًا للحكومة بدلًا من نتنياهو

كشف استطلاع للرأي خاص بالقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، السبت، أن 54% من الإسرائيليين يؤيدون تولي بيني غانتس زعيم حزب ”كاحول لافان“ الحكومة المقبلة على حساب بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة المنتهية ولايته.

وأضاف الاستطلاع، الذي يأتي قبل 11 يومًا من انتهاء الفترة الممنوحة لبيني غانتس لتشكيل الحكومة الإسرائيلية، أنه بالرغم من تأييد الإسرائيليين إجراء مفاوضات سلام إلا أن غالبيتهم لا يؤيدون إقامة دولة فلسطينية.

وتبين أن 30% من الإسرائيليين يعارضون ترؤس بيني غانتس للحكومة المقبلة على حساب نتنياهو، في حين لم يتمكن 15% من الإجابة.

وانقسمت الأصوات حيال الحكومة التي يريد الإٍسرائيليون من غانتس تشكيلها، إذ ظهر أن 29.1% النسبة العليا يؤيدون حكومة مع الليكود برئاسة نتنياهو ومع الحريديم، و20.3% يؤيدون حكومة مع الليكود دون نتنياهو ودون الحريديم، 19% يريدون حكومة مركز- يسار وليبرمان تدعمها ”القائمة المشتركة“ من الخارج، و17.9% يؤيدون حكومة مع الليكود ونتنياهو دون الحريديم. وفقط 3.2% يؤيدون حكومة دون نتنياهو ومع الحريديم، و10% أجابوا بأنهم لم يقرروا.

وبشأن إجراء انتخابات ثالثة وما إذا كان الإسرائيليون سيصوتون لنفس الحزب الذي صوتوا له في الانتخابات السابقة أم لحزب آخر؟؛ قال 67.9% إنهم سيصوتون لنفس الحزب، فيما قال 6.6% إنهم سيصوتون لحزب آخر من نفس التكتل، و2.4% قالوا إنهم سيصوتون للجانب الآخر، وقال 12.1% إنهم سيمتنعون عن التصويت فيما لو أجريت انتخابات ثالثة خلال عام، و11.1% لا زالوا لا يعرفون.

وعندما سئلوا عن الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، أجاب 60.9% بأنهم يؤيدون إجراء مفاوضات سلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. 31.7% عارضوا ذلك، و7.4% قالوا إنهم لا يعرفون. مع ذلك عندما سئلوا عن تأييدهم للدولة الفلسطينية المستقلة إلى جانب دولة إسرائيل، كانت هناك غالبية معارضة من 48.7% مقابل 43.8% مؤيدون، فيما أعرب 7.4% مثل السؤال السابق أنهم لا يعرفون.